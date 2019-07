Flere kommuner tilbyder gratis parterapi

Lyt til artiklen 04:22

Når bleer, karrieredrømme og fritidsinteresser kæmper med parforholdet om opmærksomheden, ender mange par i uoverskuelige kriser.

Men skilsmisser gør ikke kun ondt på forældre og børn, de kan også føre til psykisk mistrivsel og dræne kommunekassen. Derfor tilbyder tæt på fire ud af ti kommuner parterapi til borgerne.

Det viser en rundspørge, Politiken har foretaget blandt landets 98 kommuner, hvor 67 svarede.

»Kan vi holde sammen på familierne og undgå skilsmisser, sparer vi penge på lang sigt. Det er tankegangen, ligesom vi gerne vil være en familievenlig kommune. Det er både vældig godt for det enkelte par, men også for kommunen, for det er altid bedre at forebygge end behandle«, siger Jette Haislund, der er leder af Sundhedsplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I 2013 viste en DR-rundspørge, at godt to ud af ti kommuner dengang tilbød parterapi, så den klare tendens er, at flere kommuner tilbyder hjælp til kriseramte par.

Ringkøbing-Skjern Kommune var i 2011 en af landets første, der tilbød gratis parterapi, og efter et år var skilsmisseraten i kommunen faldet med 17 procent. Ifølge den vestjyske kommune er det også set over en årrække lykkedes at holde skilsmisseandelen nede. Sidste år toppede antallet af par, 92, som søgte kommunal hjælp til kærligheden i Ringkøbing-Skjern.

»Vi ved alle, at tre børnefødsler kan gøre meget – ikke kun godt – ved et forhold. Kan vi i kommunen være med til at bringe et par sammen igen og booste noget, der trænger til lidt kærlighed, er det godt givet ud«, siger Jette Haislund.

FAKTA Kommunalt betalt parterapi Disse kommuner tilbyder parterapi (gratis eller med delvis brugerbetaling): Ballerup

Egedal

Fredensborg

Gladsaxe

Guldborgsund

Hedensted

Herning

Hjørring

Holbæk

Holstebro

Hvidovre

Ikast-Brande

Kolding

Mariagerfjord

Nyborg

Odder

Rebild

Ringkøbing-Skjern

Ringsted

Skanderborg

Syddjurs

Sønderborg

Vejle

Viborg

Aarhus Disse kommuner tilbyder ikke parterapi: Albertslund

Billund

Brøndby

Brønderslev

Esbjerg

Favrskov

Faxe

Fredericia

Frederikssund

Furesø

Faaborg-Midtfyn

Glostrup

Gribskov

Haderslev

Halsnæs

Helsingør

Hillerød

Høje-Taastrup

Hørsholm

Jammerbugt

Kalundborg

Kerteminde

København

Køge

Lejre

Lemvig

Lyngby-Taarbæk

Morsø

Nordfyns

Næstved

Odense

Rudersdal

Rødovre

Silkeborg

Solrød

Thisted

Tårnby

Vallensbæk

Vejen

Vesthimmerland

Aalborg

Frederiksberg Kilde: Politiken rundspørge, juni-juli 2019 Vis mere

Alle i Ringkøbing-Skjern Kommune med børn indtil 18 år kan få fem samtaler med en parterapeut eller psykolog, som kommunen har indgået samarbejde med.

21 ud af 25 kommuner i Politikens rundspørge med parterapi tilbyder samtaler gratis. Mens tre ud af fire kommuner med parterapi kræver, at der er børn i det kriseramte par, før kommunekassen åbnes.

Psykologformand: Penge kunne bruges bedre

Formanden for Dansk Psykologforening, Eva Secher Mathiasen, kalder det »fornuftigt«, hvis par i problemer søger professionel hjælp hos en psykolog, såfremt begge både ønsker og er motiveret til at arbejde med den slidte relation. Men hun mener, at offentlige brugte kroner på parterapi kan bruges bedre.

»Gratis kommunal parterapi står ikke øverst på vores liste over essentiel velfærd. Vi har fortsat borgere med belastende tilstande som angst og depression samt andre psykiske lidelser, der ikke kan få relevant psykologisk hjælp. Dem bør vi som velfærdssamfund prioritere tilbud til først«, siger hun.

Eva Secher Mathiasen fastslår, at brud i parforholdet mentalt kan påvirke både parret og børnene negativt, men det er ingen naturlov.

»Selvfølgelig er det godt, hvis børn har begge forældre hos sig – under forudsætning af at det altså er et godt parforhold. Men i nogle forhold, er det nu bedst for barnet, hvis forældrene er forældre hver for sig«, siger hun.

Center for Familieudvikling har uddannet en del af dem, der udfører parterapien i landets kommuner. Her kalder afdelingsleder i Aarhus, familie- og parterapeut Steen Kruse, det »glædeligt«, at kommunerne »tager medansvar for parforhold og familieliv«.

»Der er massive udgifter forbundet med, at par går fra hinanden. Mange vil gerne hjælpes til at forsøge finde ud af det, så man undgår skilsmisse – fordi det for de fleste både børn og voksne er en belastende omstændighed at skulle leve deres liv to steder«, siger han.

12 procent af danskerne har ifølge en ny Megafonnåling for Politiken og TV 2 forsøgt sig med parterapi. Hver tredje par fik ifølge Megafon-undersøgelsen lært at kommunikere og forstå hinanden bedre, så de fortsat er sammen. Mens hver tredje mente, at det var spild af tid og penge.

Skilsmisseprocenten i Danmark har været stabil de seneste årtier. I 1988 lå den på 46,2 procent, sidste år var den 46,5 procent.