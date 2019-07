Coster-Waldau og andre kendte misbruges i svindel via Facebook med falske citater og manipulerede fotos. Facebook opfordrer alle til at anmelde de falske opslag.

FOR ABONNENTER

På Facebook har folk som den danske Game of Thrones stjerne Coster-Waldau, fodboldstjernen Brian Laudrup, LEGO-ejeren Kjeld Kirk Kristiansen og komikeren Anders Mattesen allesammen vist sig at være begejstrede for at investere i kryptovalutaen bitcoins.