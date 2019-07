Tusinder kæmper mod ukrudtsmiddel i både Danmark og USA: 5000 flere i USA slutter sig til erstatningssagen mod Roundups ejer

18.400 personer vil have erstatning af Bayer for at være udsat for Roundup. I Danmark prøver borgere at få et stop via lovgivning.

Den tyske kemi- og medicinalgigant Bayer behøver ikke skrue ned for besætningen af advokater lige foreløbig. I USA har 5000 personer sluttet sig til kredsen af sagsøgere mod Bayer, der ejer selskabet bag ukrudtsmidlet Roundup.

Dermed er Bayer per 11. juli blevet sagsøgt af 18.400 personer i USA, der mener, at Roundup er kræftfremkaldende. Derudover har fem personer i Canada sagsøgt selskabet.

Det oplyser Bayer i forbindelse med sit regnskab tirsdag.

Samtidig har indtil videre 25.145 danskere skrevet under på et borgerforslag, der vil bremse brugen af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer med øjeblikkelig virkning.

Hvis 50.000 skriver under på forslaget, skal Folketinget tage sagen op, men det er ikke nogen garanti for at forslaget bliver vedtaget.

Bayer har tabt vigtig sag

I maj fik et amerikansk par medhold i, at midlet har givet dem kræft. Bayer blev idømt at betale en erstatning på to milliarder dollar - cirka 13,4 milliarder kroner.

Den erstatning er senere blevet reduceret til 86,7 millioner dollar - svarende til 580 millioner kroner.

Det har dog ikke holdt flere tusinde fra at sagsøge Bayer, der har opkøbt den oprindelige producent af Roundup, Monsanto.

Roundup består af det kemiske stof glyfosat og optages gennem blade og skud. Det er et meget benyttet ukrudtsmiddel - også i Danmark, hvor Miljøstyrelsen anslår, at det danske forbrug i 2015 var på 853 ton.

Søgsmålene går på, at Roundup er kræftfremkaldende. Bayer afviser anklagerne og mener at have forskning, der viser, at det er sikkert for mennesker at anvende glyfosat og Roundup.

Indtil videre har tre forskellige dommere taget stilling til sager om Roundup. Ingen af de tre dommere har indtil videre givet Bayer ret og frifundet selskabet.

Bayer skriver i en meddelelse til deres regnskab, at selskabet vil kæmpe imod søgsmålene.

Forbud udskydes løbende

Roundup - eller rettere sagt det aktive stof glyphosat - er blevet tilladt til brug i EU indtil 2022. Men Danmark kan godt beslutte at forbyde det til bestemte formål.

Det mener stillerne bag borgerforslaget, som mener at stofferne er skadelige eller potentielt skadelige for grundvand, biodiversitet og sundhed, og altså i skrivende stund har støtte af 25.145 danskere.

Derfor foreslår de et forbud mod at bruge stoffet i private haver og på offentlige arealer som for eksempel parker og vejgrøfter. Indtil videre går forslaget ikke på et totalforbud, der også omfatter landbrugets forbrug af pesticider, forklarer stillerne i forslaget:

»Det optimale ville være at kræve et forbud mod det hele, men da brug af gift i private haver samt på offentlige arealer må formodes at være nemmere at få vedtaget, koncentrerer borgerforslaget sig i første omgang om dette«, skriver stillerne i forslaget.

Ifølge borgerforslaget indeholder 41% af danske vandværksboringer pesticider eller pesticidrester, og i 12% af dem er grænseværdien overskredet. Og der påvises hele tiden nye stoffer ved analyse af grundvandet.

Der er blandt andet fundet glyphosat, som uden sammenligning er det mest populære ukrudtsmiddel i Danmark.