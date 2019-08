Foreninger og små virksomheder raser over nyt gebyr på MobilePay

Betalingstjenesten indfører et ekstra gebyr for foreninger og erhvervsdrivende for at komme underskud til livs.

Det strømmer ind med klager på MobilePays facebookside og Trustpilot, efter at Danske Bank-selskabet har annonceret et nyt gebyr: 65.000 erhvervsdrivende og foreninger, der har en såkaldt MyShop, skal fra oktober betale et ekstra gebyr på 49 kroner om måneden for at tilbyde tjenesten til kunderne. Ydermere skal erhvervsdrivende og foreninger fortsat betale 75 øre per transaktion, hvis de har under 2.000 transaktioner om året.

Det nye gebyr på 49 kroner er det samme, uanset om der er tale om en forening med få medlemmer eller større butikskæder med flere forretninger.

Katherina Philip-Hansen er en af dem, der har været ved tasterne på MobilePays facebookside. Hun er frivillig i en støtteforening til Næstehjælperne på Nørrebro, Nordvest og Østerbro, som yder hjælp til familier med få midler.

Støtteforeningen bruger MobilePay til at modtage donationer fra gavmilde danskere og til at tage imod betalinger for de genstande, de sælger på loppemarkeder cirka fire gange årligt. Det nye gebyr betyder en meromkostning på 588 kroner om året.

»Det er så frustrerende at skulle betale det her. 588 kroner betyder altså mad til hele gruppen på en cafedag. Det er surt. Det betyder meget for sådan en lille lokalforening. Rigtig, rigtig meget«, siger Katherina Philip-Hansen.

»Vi har en grundfilosofi: Det, vi får ind, skal gå videre til dem, der har brug for det. Det skal ikke gå i lommerne på en bank. Jeg bliver arrig«, siger Katherina Philip-Hansen.

Kan I ikke bare lukke jeres MobilePay-konto?

»Jo, det kunne vi godt, men hvad så med de donationer, vi får? Hvordan skal vi få dem ind? Det er dem, vi er dybt, dybt afhængige af«.

Frivillig anbefaler afmelding

Også Jakob Bruun, der er frivillig i flere foreninger og har en enkeltmandsvirksomhed, er fortørnet over annonceringen af det nye gebyr. I hans egen virksomhed, Ruja.dk, er han ret sikker på, at han vil opsige aftalen med MobilePay, da det er blevet for dyrt. Men det samme tror han også bliver konklusionen i foreningen Dansk Folkehjælps Djurs/Randers-afdeling, hvor han er bogholder. Foreningen yder eksempelvis jule- og feriehjælp til fattige familier, og MobilePay bliver brugt til at indbetale kontingent, og når der er arrangementer i foreningen, hvor beløbene er ned til 10 kroner per indbetaling. Jakob Bruun skønner, at det samlet årligt løber op i 5-6.000 kroner, der bliver indbetalt via MobilePay.

»Det er min anbefaling, at vi afmelder det. Jeg er ret sikker på, at bestyrelsen også vil have den afmeldt, fordi udgiften er for stor, i forhold til hvad vi får ind på det. Så må folk komme med kontanter til vores arrangementer«, siger Jakob Bruun.

MobilePay blev lanceret i 2013, og lige siden har betalingstjenesten kørt med underskud. Sidste år på knap 93 millioner kroner. Derfor skal MobilePay til at tage penge for brug af tjenesten, siger Peter Kjærgaard, der er pressechef i MobilePay.

»Vi er en virksomhed, der er langt fra at løbe rundt økonomisk. Det er er der mange grunde til, men det her skal være med til at reducere vores underskud«, siger Peter Kjærgaard.

»Vi kunne have valgt og forsvaret at have et meget højere gebyr, men vi ved jo godt, at der er rigtig, rigtig mange små virksomheder, som er blevet glade for MobilePay. Derfor har vi forsøgt at lægge os på et niveau, som vi synes er rimeligt«.

MobilePay: Vi er den billigste løsning

Han kan delvis forstå kunderne.

»Jeg kan ikke forstå, at de føler sig dårligt behandlet, men jeg kan godt forstå, at de bliver irriterede. Hvis man er en lille virksomhed eller forening, er enhver udgift en udgift for meget. Det er, uanset om det er vand, varme eller trøjer til fodboldklubben. Det forstår jeg godt. Men vores beregninger viser stadig, at vi er klart den billigste løsning for det her mindre segment«.