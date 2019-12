God jul til statens ansatte: Glem julegaven – og betal selv julefrokosten

Automatisk oplæsning Beta

Statens arbejdspladser risikerer at ende som et andenrangs arbejdsmarked, når alle tænkelige personalegoder bliver sparet væk og skrottet.

Det er meldingen fra fagforbundet HK Stat, der kan konstatere, at stadig færre ansatte i de statslige styrelser og institutioner får en julegave af deres arbejdsgiver.

Samtidig må statens ansatte selv betale en stadig større del af julefrokosten med kollegerne.

»Det viser, hvor pressede mange statslige arbejdspladser er, men sammenholdet mellem kolleger er et meget uheldigt sted at spare«, siger Peter Raben, næstformand i HK Stat.

To tredjedele af HK Stats medlemmer – 67 procent – skal selv betale for deres julefrokost, mens en tredjedel får et større eller mindre tilskud fra arbejdsgiveren, viser en undersøgelse fra HK Statsbladet, som knap 1.100 medlemmer har besvaret.

I en undersøgelse fra 2011 var forholdet omvendt; her betalte næsten to tredjedele af arbejdsgiverne et beløb til julefrokosten.

Skal arbejdspladserne være attraktive eller andenrangs

For de statslige HK’ere er arbejdsgiverbetalte julegaver også mere undtagelsen end reglen: 27 procent fik sidste år en julegave, og i år forventer kun 19 procent at få en gave af deres statslige arbejdsgivere, viser undersøgelsen.

Anderledes gavmilde er de private arbejdsgivere. Her får rundt regnet 9 ud af 10 HK-ansatte en julegave.

»Spørgsmålet er, om statens arbejdspladser skal være attraktive, eller om de skal udgøre et andenrangs arbejdsmarked. Vi har de senere år set et stort pres på de offentligt ansattes vilkår. Selv de mindste personalegoder som kutymemæssige fridage og pauser bliver der skåret ned på«, forklarer Peter Raben.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra statens nyoprettede Medarbejder- og Kompetencestyrelse, men det er i høj grad op til de enkelte statslige arbejdspladser at afgøre, om der skal uddeles julegaver og tilskud til julefrokoster.

Ankestyrelsen er en af de statslige arbejdspladser, som har valgt ikke at give ansatte julegaver.

»Personalepleje er noget, som foregår året rundt. Personalepleje knytter sig ikke til en gave en gang om året, men handler om at give anerkendelse hele året rundt, at de ansatte har spændende og meningsfulde opgaver«, siger hr-chef Ulla Salling Petersen fra Ankestyrelsen og fortæller, at det er personaleforeningen i styrelsen, der står for julefrokosten.

»Det er en gammel tradition, som fungerer godt«, siger Ulla Salling Petersen, der oplyser, at der er egenbetaling til dagens julefrokost.

Gavefri zone

På Søværnets Maritime Overvågningscenter i Frederikshavn betaler de 50 medarbejdere selv fredagens julefrokost – og firmajulegaver er der ingen af, fortæller Susanne Jørgensen, der arbejder som maritim overvågningsassistent.

»Vi samler ind og køber så selv julegaver til de kolleger, der har vagten juleaften. Men jeg synes ærligt talt, det er fattigt, at vi ikke engang kan få en lille, symbolsk julegave som en påskønnelse af vores indsats«.

»En julegave er en anerkendelse fra ledelsen, og den kunne vi godt bruge. Men det er sparet væk, og den beslutning er ikke truffet af den nærmeste ledelse, det er vist højere oppe i systemet«, siger hun.

På spørgsmålet, om staten ikke skal holde hus med skatteydernes penge, lyder svaret fra Susanne Jørgensen: