Overlæge: Modviljen mod at drikke vand er et tegn på tidens grænseløshed

Folk vil ikke sætte begrænsninger for sig selv eller deres børn, og så ender hele familien med at drikke sodavand og kakao i stedet for vand og mælk, siger overlæge Jens-Christian Holm. Han har haft 4.500 patienter igennem et program mod overvægt.​​​​​​​