Crowdfunding i Danmark sætter rekord, men de færreste ved, hvad de skal gøre, hvis de bliver snydt

Fakta

Danske crowdfundingkampagner









Løs-Market. En økologisk dagligvarebutik, hvor alle varer sælges uden emballage for at minimere brugen af plastik.

Fik 365.000 kroner på platformen Booomerang.dk gennem salg af varer, inden de åbnede butikken i 2016. I dag har de to butikker i København.

Mate Bike. Den foldbare elcykel Mate Bike blev den hidtil mest succesfulde danske crowdfundingkampagne med forudbestillinger for mere end 38 millioner kroner på Indiegogo.com.

DR kunne dog afsløre, at der var tale om en kinesisk elcykel, som fejlagtigt blev markedsført som ’dansk design’. Derudover viste cyklen sig at have mange fejl og i visse tilfælde være farlig at bruge.

LastSwab. Sidste år rejste det danske firma LastObject 8,8 millioner kroner til den genanvendelige vatpind LastSwab på Kickstarter.com.

Virksomheden har i år lanceret LastTissue, der er et genanvendeligt lommetørklæde.

Vis mere