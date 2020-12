Søren Brostrøms coronajul: »Vi holder jo ikke op med at fejre jul, selv om der er corona«

Hvordan regner du med, at din jul bliver påvirket af corona i år?

»Vi plejer i min familie at være mange samlet juleaften, og det skal vi selvfølgelig ikke være i år. Det bliver noget med, at vi deler os op, og så vil jeg naturligvis følge retningslinjerne og sidde med afstand, spritte hænder og så videre. Ellers har jeg ikke tænkt over, hvordan juleaftenen præcist kommer til at foregå, hvis jeg skal være helt ærlig. Det eneste, jeg lige nu ved, er, at vi bliver færre mennesker, end vi plejer«.

Er der nogen juletraditioner, du vil være særlig ærgerlig over at give afkald på?