Testdommer er ikke imponeret: »Jeg skal ikke have en håndstøvsuger«

Hundehår i sofaen. Krummer i bilkabinen. Spildt mel i køkkenskabet. Et drys jord fra potteplanterne i vindueskarmen. Hverdagen vrimler med små rengøringsopgaver, hvor det virker oplagt at gribe en håndstøvsuger frem for at rulle det tunge støvsugerskyts frem.

Lene Løgstrup, som er pensioneret rengøringsassistent, kan sagtens se fidusen i de små apparater og har selv overvejet at anskaffe en håndstøvsuger. Men efter at have stiftet bekendtskab med de seks varianter i Politikens test er hendes dom klar:

»Jeg skal ikke have en håndstøvsuger«.