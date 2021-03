Smittetal overrasker eksperter: »I forhold til de 870 indlagte i april, som man regnede med, rammer vi noget, der ligner det halve«

Smittetallene er stabile, og det giver danskerne bedre kort på hånden, end eksperterne troede i februar måned, lige før elever i 0. til 4. klasse fik lov at komme i skole, og butikker fik lov at genåbne.

Men det er for tidligt at sige, om de åbne butikker vil få smittetallene til at vokse igen.

Sådan lyder det fra Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet efter at direktøren fra Statens Serum Institut, Henrik Ullum i går aftes skrev på Twitter, at smitten følger et mere gunstigt scenarium end det, der blev lagt til grund for den lille genåbning i starten af marts.

»Lige nu ser det bedre ud med antallet af smittede, end man kunne forvente i mere alvorlige scenarier. I forhold til de 870 indlagte i april, som man regnede med, rammer vi noget, der ligner det halve, godt og vel, med de nuværende smittetal«, siger Viggo Andreasen.