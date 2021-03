Minister kaldes i samråd om Nemlig.com og Wolt

Afsløringer om usikre ansættelsesforhold og dårlige arbejdsvilkår hos Wolt og Nemlig.com får nu Enhedslisten og SF til at kalde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i samråd, skriver Fagbladet 3F.

Enhedslisten vil have svar på, hvordan ministeren vil undgå, at platforme som Wolt og Nemlig.com underbyder danske løn- og arbejdsvilkår. I deres samrådsspørgsmål vil de have at vide, hvordan ministeren vil »sikre mod at sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår bliver underbudt ved platforms virksomhed som det fx. har fundet sted med Wolt og Nemlig.com«.

Modellen med selvstændige bliver brugt til social dumping Victoria Velasquez, beskæftigelsesordfører (EL), til Fagbladet 3F

Derudover vil partiet vide, hvordan Peter Hummelgaard vil sikre, at misbrug af underleverandører og solo-selvstændige ikke fører til brud på miljø- og sikkerhedsregler.

»Vi har set konsekvenserne af, at firmaerne skubber arbejdsgiveransvaret fra sig. Modellen med selvstændige bliver brugt til social dumping«, siger Enhedslistens beskæftigelsesordfører Victoria Velasquez til Fagbladet 3F.

Fagbladet 3F har bragt en række artikler om Wolt-bude, der bliver overfaldet og får frarøvet deres scootere. Og i weekenden afslørede Politiken, hvordan Nemlig.com-chauffører arbejder 15-timer lange vagter og får bøder, hvis de kommer for tidligt eller for sent til en levering.

SF’s Karsten Hønge har på baggrund af afsløringerne om Nemlig-chaufførernes arbejdsforhold også indkaldt Peter Hummelgaard i samråd.

I samrådsspørgsmålet skriver SF, at ministeren skal svare på, »hvilke muligheder Arbejdstilsynet har for at føre tilsyn med arbejdsmiljøet i branchen«. Derudover vil SF gerne vide, hvilke »initiativer ministeren vil iværksætte for at sikre, at arbejdsmiljøproblemer forebygges, og om der føres den fornødne kontrol i branchen?«.

Tirsdag udtalte tre eksperter til Fagbladet 3F, at de mener, at Wolt-bude rent juridisk burde betragtes som ansatte og ikke som »selvstændige kurérpartnere«, som Wolt kalder budene. Det sker, selv om Skattestyrelsen vejledende anser budene som selvstændige.

Eksperternes synspunkter bakkes op af både Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

»Vi har set konsekvenserne af, at Wolt har skubbet ansvaret fra sig, for eksempel, når der sker ulykker eller budene bliver overfaldet. Budene burde være ansat af Wolt«, siger Victoria Velasquez, der støttes af Bent Bøgsted, der er beskæftigelsesordfører i Dansk Folkeparti.

Jeg forstår ikke, de får lov til at bruge den model Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører (DF), til Fagbladet 3F

»Generelt synes jeg ikke, Wolt burde bruge selvstændige som leverandører. Samme princip gælder for Nemlig.com. Jeg forstår ikke, de får lov til at bruge den model«, siger han.

Begge ordførere påpeger, at de har været med til at begrænse den såkaldte working-holiday ordning, så det ikke længere er muligt at være på arbejdsferie på ordningen og arbejde som selvstændig i Danmark.

»Men vi har alligevel set store problemer med skattebetalingen. Vi er nødt til at se på, hvilke rettigheder man har til at slå sig ned som selvstændige i Danmark«, siger Bent Bøgsted.

3F: Behov for skærpet lovgivning

John Bondebjerg, forhandlingssekretær i Transportgruppen i 3F, mener at der er behov for skærpet lovgivning for, hvornår man bliver anset som selvstændig i Danmark.

»Vi efterlyser, at man går ind og kigger på den lovgivning, som tillader den selskabskonstruktion«, siger John Bondebjerg.

Han mener, at platformsvirksomheder benytter selvstændige for at undgå de rettigheder, de ville have, hvis de var lønmodtagere. De er eksempelvis ikke dækket af løn under sygdom, arbejdsgiverbetalt pension og feriepenge.

Fagbladet 3F har forsøgt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, men det har ikke været muligt inden deadline. Til Politiken har ministeren dog i skarpe vendinger kritiseret Nemlig-chaufførernes arbejdsforhold.

»Flere og flere leverandører benytter sig af lignende modeller med selvstændige, der kører ud med varerne – det gælder for eksempel Wolt. For dem gælder for eksempel hviletidsreglerne ikke. Men kan kan diskutere, hvor selvstændige de egentlig er, når de kører rundt med logo på uniformerne og bilerne. Det er en gråzone, som jeg vil drøfte med arbejdsmarkedets partner, hvordan vi kan få styr på«, siger ministeren til Politiken.

I et skriftligt svar til Fagbladet 3F oplyser Wolts kommunikationchef, Tine Duelund Schou, at størstedelen af budene ikke ønsker at være ansatte.

»Vores forretning er baseret på frihed til, at man selv kan vælge hvor, hvornår og hvor meget man vil køre. Man kan køre for os og vores konkurrenter samtidig, hvis man har lyst til det. Vi har spurgt kurerpartnerne, og over to tredjedele ønsker ikke at blive ansat på klassisk facon med vagtplaner og en chef«, skriver hun og fortsætter:

»70 procent benytter det som supplerende indtjening, og de kører typisk 15 timer om ugen med en gennemsnitsindtjening på 170 kroner i timen. Vi er 100 procent afhængige af vores partneres tilfredshed, for de kører kun, når de selv har lyst. Vi stiller ingen krav«.

