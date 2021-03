Eksperter: Det ser ud til, at Nemlig.com bruger chauffører som falske selvstændige

Nemlig.com har i de seneste uger fået massiv kritik for de arbejdsforhold, som deres chauffører arbejder under. Men nu melder et nyt problem sig for landets største onlinesupermarked. Ifølge juridiske eksperter er det yderst tvivlsomt, at Nemlig.coms konstruktion, hvor de ikke selv har ansat chauffører, men bruger mellemmænd til at levere kundernes dagligvarer, holder i retten.

Advokat Karen-Margrethe Schebye, der har beskæftiget sig med arbejds- og ansættelsesret siden 1983 og er partner i advokatfirmaet SJ Law, ser flere paralleller mellem Nemlig.coms ansættelse af chauffører gennem mellemmænd og to højt profilerede sager mod taxatjenesten Uber fra 2020 og i år.

Uber har i mange år fastholdt, at deres chauffører er selvstændige erhvervsdrivende, men i både Frankrig og England tabte Uber sagerne og blev dømt som værende den juridiske arbejdsgiver for deres chauffører – de skal dermed leve op til langt strengere krav for aflønning, arbejdsforhold og betaling af ferie.

I sagerne blev der lagt vægt på, at chaufførerne havde et permanent afhængighedsforhold af Uber, og det samme gør sig gældende for Nemlig.coms chauffører, mener Karen-Margrethe Schebye.

»Chaufførerne og vognmændene er tilsyneladende i en situation, hvor de ikke har andre kunder end Nemlig.com, og hvor det er Nemlig.com, der planlægger og udstikker reglerne for chaufførernes arbejdsdag. Derfor mener jeg, at det vil være værd at undersøge, om der reelt er tale om selvstændige eller om Nemlig.com bevidst har lavet en konstruktion med pseudoselvstændige for at unddrage sig arbejdsgiveransvaret«, siger hun.