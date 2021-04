Nemlig.com tæller sekunder. De langsomme på lageret bliver fyret

9 til 14 sekunder. Så kort tid har de ansatte på lageret hos Nemlig.com til at finde og pakke hver vare i kundernes bestillinger. Medarbejdernes effektivitet bliver afsløret på store skærme, der hænger i lagerhallen, og hvis medarbejderne er hurtige, er deres initialer på skærmen grønne. Er de for langsomme, bliver deres initialer gule eller røde – og det har konsekvenser.

Politiken har talt med 14 nuværende og tidligere medarbejdere hos Nemlig.com og set interne mails og dokumenter fra virksomheden, der viser, hvordan navngivne ledere aktivt bruger medarbejdernes effektivitetsdata til at fyre lagermedarbejdere på stedet og true andre med fyring, hvis deres effektivitet ikke er på 100 procent i overvågningssystemet. Lagermedarbejderne fortæller, at det høje tidspres får dem til at løbe, mens de pakker kundernes ordrer, droppe toiletbesøg og kravle op på de meterhøje reoler for at hente nye varer, hvis hylderne er tomme, i stedet for at vente på en gaffeltruck, som kan hjælpe dem.

»De beskrevne forhold er ikke bare umenneskelige, de er også sundhedsskadelige. Et så ekstremt arbejdsmiljø kan give både psykiske og fysiske problemer, og jeg er chokeret over, at det finder sted i en dansk virksomhed«, siger professor emeritus Helge Hvid, der har forsket i det danske arbejdsmarked i mere end 40 år.

Han bliver bakket op af overlæge og forsker i fysisk nedslidning Jakob Hjort Bønløkke, der kalder arbejdsforholdene »urimeligt belastende fysisk såvel som psykisk«.

Medarbejdernes beretninger bliver bekræftet af en aktindsigt hos Arbejdstilsynet, som dokumenterer gentagne lovbrud og alvorlige arbejdsulykker på lageret hos Nemlig.com. Politiken har kendskab til fire alvorlige ulykker på virksomhedens lager alene inden for de seneste to år.