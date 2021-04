3F giver Nemlig.com ultimatum: Problemerne skal være løst inden for to uger

Mandag mødtes ledelsen hos Nemlig.com med fagforeningen 3F for at tale om de arbejdsforhold hos onlinesupermarkedet, der gennem de seneste uger er blevet afdækket af Politiken. Der var to punkter på dagsordenen. Det første var arbejdsforholdene for de chauffører, der bringer varerne ud til Nemlig.coms kunder – det andet var forholdene for virksomhedens egne lagermedarbejdere.

»Det stod dog hurtigt klart, at et enkelt møde ikke var nok. Derfor har vi aftalt, at Nemlig.com og 3F skal bruge 14 dage på et turboforløb, hvor vi gennem en række møder skal forsøge at løse problemerne i virksomheden«, siger Jan Villadsen, der er gruppeformand i 3F’s transportgruppe.

Det næste møde er planlagt på onsdag, hvor Nemlig.com og 3F skal tale om arbejdsforholdene for de chauffører, der bringer kundernes varer ud for Nemlig.com. Politiken kunne i sidste måned afsløre, at chaufførerne har oplevet 15-timers arbejdsdage, flere måneders arbejde uden fridage, store bøder fra Nemlig.com og ruter, der er næsten umulige at nå til tiden. Arbejdsforholdene blev af eksperter betegnet som ulovlige.

Kritikken blev i første omgang afvist af Nemlig.com, der henviste til, at det er selvstændige vognmænd, der står for at levere kundernes varer. Men kort tid efter at artiklerne blev publiceret, udsendte onlinesupermarkedet en pressemeddelelse, hvori de undskyldte og midlertidigt suspenderede deres bødesystem. 3F har efterfølgende bedt Nemlig.com om en liste over samtlige selvstændige vognmænd. Den liste får de tirsdag, og den kan vise sig at blive afgørende, hvis man ikke finder en løsning på chaufførernes forhold.

»Hvis ikke vi kan få overbevist Nemlig.com om, at de skal kræve, at deres vognmænd har overenskomst, må vi bruge listen til at kontakte hver enkelt vognmand og bede dem om at tegne en overenskomst. Og nægter en vognmand det, vil vi varsle konflikt mod Nemlig.com og få stoppet varepakningen og leveringerne til lageret«, siger Jan Villadsen.