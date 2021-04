Nemlig-direktør bryder tavsheden: »Det her er ikke et job for alle. Det er et job, hvor man skal have lyst til at røre sig«

Det er en stor misforståelse at tro, at et stramt styret performancesystem med tidskrav og farvelagte resultattavler er skabt for at holde medarbejdere nede.

Det er et system, der giver de ansatte en mulighed for at blive anerkendt, få mere individuel frihed og blive belønnet økonomisk for den ekstraordinære indsats – samtidig med at produktionen bliver effektiv til glæde for kunderne.

Og er der medarbejdere, der ikke kan følge med, får de stadig den samme grundløn og hjælp til at forbedre deres indsats – eller til at erkende, at Nemlig.com ikke er noget for dem.

Sådan lyder det fra Nemlig.coms stifter, medejer og direktør, Stefan Plenge, der ikke ser noget kontroversielt i at måle sine medarbejderes effektivitet.

»Det er helt op til dig selv, om du vil ligge højere end normen. Det er der ingen, der siger til dig, at du skal. Ingen. Men det er også vigtigt at sige, at det her er ikke et job for alle. Det er et hårdt fysisk arbejde«, siger Stefan Plenge.