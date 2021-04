Minister om Nemlig.com: Problemet er, at den absolut øvre middelklasse, der måske bor på Østerbro, får leveret varer, som de betaler ni kroner for i fragt

Lagerarbejdere, der ikke har tid til at gå på toilettet, chauffører, der straffes med bøder, og medarbejdere, som selskabet fralægger sig ansvaret for.

Mens danskerne har frygtet, at selskaber som Amazon kunne undergrave løn og arbejdsforhold i den danske model, har danske Nemlig.com måske allerede været i gang, som en række artikler i Politiken har vist. Og platformsøkonomien, som blandt andet betyder, at bude fra Wolt ansættes som små selvstændige i stedet for at være medarbejdere, er generelt på fremmarch i en digitaliseret verden.