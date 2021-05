Verden har brug for, at mange flere er som Joe Biden

Da Joe Biden blev udråbt som vinder af det amerikanske præsidentvalg, sad jeg ude foran en restaurant i det indre København. Først græd jeg. Så gik jeg ind og hentede to glas champagne. Og så græd jeg igen, da efterretningstjenesterne udstedte en mere omfattende flyveforbudszone over hans hjem, fordi de nu også betragtede ham som vinder. Det gik jo, han vandt, vi slap af med Trump, tænkte jeg. Og så græd jeg igen.

Af lettelse.

Ikke fordi Bidens politiske projekt dengang så ud til at være markant anderledes, men fordi jeg var så bange for Trump. For al den vrede, han sendte ud i verden. For den selvoptagethed, han gjorde til noget normalt. For den uro, der strømmede ud i verden fra ham. Og ind i mig, hvor den satte sig. Jeg tror, jeg hærdedes lidt af at læse om ham hele tiden. Han virkede ikke som et menneske, man ville have lyst til at betro sine venners liv. Sit eget. Eller som om han ville noget godt.

Jeg tænker stadig tit på den lettelse, når jeg ser et gammelt tweet eller husker en af Trumps optrædener. Eller når Biden gør noget særlig ... flinkt.

Som da han for nylig var til en mindehøjtidelighed for betjenten Billy Evans, der blev dræbt, da en bil forsøgte at påkøre kongresbygningen. Biden sad, som præsidenten jo gør nu, for sig selv. Til venstre sad den dræbte betjents familie. En af dem var et barn, der havde fået en plysudgave af kongresbygningen, som hun under en tale tabte.