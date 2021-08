Jan Eriksen: Var det ikke noget for dig at komme med kommentarer i din klumme i Politiken til den efterhånden meget omfattende serie reklamer på tv her og i udlandet om Vitaepro?

Som læge og med speciale i intern medicin og mangeårigt arbejde med ernæring er det rystende at følge med i de påståede effekter, som jo hos langt de fleste opnås uproblematisk med almindelig varieret kost. Der må virkelig være mange penge i at få folk til at tro på mirakelkure (men det er jo desværre ikke noget nyt).