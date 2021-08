Min søster er begyndt at glemme lidt. Er hun begyndt at blive dement?

Maj-Britt: Jeg er en kvinde på 55 år, der har en søster på snart 70 år. Vi har haft demens i familien, bl.a. vores moster, der blev dement i starten af 70-års alderen.

Min søster er begyndt at glemme lidt, og hun er bange for begyndende demens. Jeg har foreslået hende at starte med fiskeolie og Q10-tabletter, men hun tror ikke på det. Hun mener, at hun får, hvad hun har brug for gennem kosten.