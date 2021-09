Skibe med millioner af varecontainere sidder fast

Mangel på fodbolde, printerblæk, mærkevarestegepander, pokémonkort, Shimano-gear, vandrestøvler, Playstation 5’ere, 16-tommers cykeldæk: Dele af den danske detailhandel står lige nu i en situation, som de ikke har været i i umindelige tider: At de løber tør for vare på vare.

Hovedårsagen er at finde uden for de store containerhavne i Asien og USA: Ifølge data, som shippingspecialisten VesselsValue har trukket for Politiken, ligger der lige nu 427 containerskibe indeholdende næsten 3 millioner standardcontainere fyldt med varer for anker, mens de venter på at komme i havn. Og køerne ser ud til at vokse: I forhold til sidste uge er antallet af skibe, der ligger i kø uden for den kinesiske storhavn Ningbo-Zhoushan, vokset med 48 procent.