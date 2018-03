Ryges klumme: Kom nu i gang og dyrk selv i køkkenhaven

FOR ABONNENTER

Det bliver tydeligere og tydeligere, at vi er inde i en periode, hvor det bliver mere og mere moderne at spise sundt, grønt, miljøvenligt og bæredygtigt. Sidste skud på stammen er Aarhus Kommune, som sammen med Nordea-Fonden vil give tilskud til at dyrke køkkenhaver, også på offentlige arealer. Den slags har man ikke set siden under besættelsen, da al ledig jord i byerne blev brugt til kål og kartofler, men det var af bitter nød og underskud. Nu er det udtryk for mentalt og nationalt overskud. Vi er blevet så rige, at vi har råd til at gøre noget, som for en generation siden var en selvfølge, men nu skal hjælpes på vej med det stadig bedste lokkemiddel af alle: penge!