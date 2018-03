Ryges klumme: »Hvis nogen er i tvivl om, hvornår jorden er varm nok til at så frø, har jeg et par velkendte tips«

FOR ABONNENTER

Det er synd for Leif. Det er ham tulipankongen i Strib på Fyn, der producerer 20 millioner afskårne tulipaner til os hver vinter. Jeg besøgte ham igen forleden, og hans humør var i bund. Ikke på grund af tulipanerne, som er solgt hver og én, men påskeliljerne! De millioner af potter med små, søde påskeliljer, som hver anden dansk familie plejer at købe for at plante dem ud i diverse potter og krukker, så de kan stå ved døren og byde påskegæster velkommen. Han kan ikke sælge dem. Den konstante frost i uge 10 og 11 har fået danskerne til at vente med at købe påskeliljer, og selv om det er synd for Leif, glæder det mig. For hvert år på denne tid er jeg og alle andre haveskribenter ude med advarsler om at tage den med ro.