Unge svarer igen: Vi sætter os ikke ned og ryger tjald og kritiserer hele verden Gør dog oprør, lyder appellen fra de gamle børnemagts-veteraner til nutidens unge. Men man kommer ikke ret langt med gadekampe, og tjald i en moderne tidsalder, lyder de unges svar på tiltale.

Hvor er oprørstrangen blevet af? Hvorfor gør nutidens unge ikke oprør mod emsige, overvågende og kontrollerende curlingforældre – eller for den sags skyld andre at tidens ungdomsproblemer?

Sådan lød budskabet, da Politiken i går zoomede ind på den såkaldte børnemagts-bevægelse, der i 1970’erne formåede at mobilisere tusindvis af børn og unge i store protester mod voksentyranni og revselsesret, akkompagneret af politisk børnerock.

Serie Børnemagt Børn er familiens nye magthavere. De afgør, hvad der skal på middagsbordet, og hvor sommerferien skal gå hen. Far og mor ordner huspligterne og er chauffører til skole, fodbold og svømning. Men handlerdet om børnenes magt eller forældrenes afmagt?

»Der er meget, børn og unge kunne gøre oprør mod. Mobiltelefonen betyder, at børn i dag er under konstant overvågning af deres forældre, ligesom skolernes Intranet betyder at der er et flow af informationer mellem skole, sfo og forældre, som betyder, at det er meget lidt plads til, at unge kan starte på en frisk og præge deres egen historie«, siger en bevægelsens drivkræfter, Vibeke Borberg.

Mere realisme mindre aktivisme

Men der er masser af oprør i nutidens unge, det bliver bare i langt højere grad realiseret på systemets præmisser, uden blokader og gadekampe, for den slags fører sjældent til resultater.

Man kan sige at vi arbejder mere med systemet end mod det Jakob Bonde Nielsen, Danske Skoleelever

Sådan lyder de unges svar på tiltale, serveret af formanden for Danske Skoleelever, Jakob Bonde Nielsen og Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, der blandt andre er interesseorganisation for de politiske ungdomspartier.

»Det jeg ser i dag er nogle unge, der er enormt ansvarsfulde - og som ikke kun tager ansvar for sig selv, men også for det samfund, de er en del af. Og hvis jeg skal være lid grov, så er jeg bare sådan lidt træt af de der gamle rebeller og ungdomsoprørere, der popper op engang i mellem for at fortælle unge mennesker, hvordan de burde være«, siger Kasper Sand Kjær og fortsætter:

»Jeg synes faktisk ikke, de gamle oprørere er særligt gode forbilleder for, hvordan unge skal engagere sig. Altså den der med at sige fra over alt det etablerede og sætte sig ned på sin flade og ryge noget tjald, og råbe; nu er vi imod hele verden, det synes jeg virkelig ikke er en ambition for ungdommen«.

En direkte linje ti ministeren

Hos Danske Skoleelever, der organiserer eleverne på landets folkeskoler, er der ligefrem truffet en beslutning om at skrue ned for aktivismen og koncentrere indsatsen dér, hvor den genererer mest mulig indflydelse.

»Man kan sige, at vi arbejder mere med systemet end mod det«, siger skoleelevernes formand Jakob Bonde Nielsen:

»Vi har eksempelvis rigtig gode kontakter til en masse politikere, som faktisk tager os alvorligt, og lytter til det vi siger og mener, og som vi møder med passende mellemrum. I min mobiltelefon har jeg nummeret til vores undervisningsminister Merete Riisager (LA) og kan sende hende en SMS, hvis der skulle være behov for det, altså ikke at jeg gør det hele tiden, men det er jo et godt billede på, hvordan vi arbejder i dag«.

Det sker jævnligt, at Jakob Bonde Nielsen bliver spurgt, hvorfor skoleeleverne er blevet så pæne og tandløse og ikke længere arrangerer de store demonstrationer, der kendetegnede elevbevægelsen op gennem 1970’erne, 80’ertne og 90’erne.

»Det er faktisk ikke så mange år siden at vi fik mobiliseret omkring 60.000 skoleelever i en stor demonstration i København, og det var også fint og der var god presse. Problemet er bare at dagsordenen skifter dagen efter, så er det hele glemt. Vores erfaring er at den type af aktioner ikke gør den store forskel i forhold til de resultater, vi kan nå ved forhandlingsbordet«.