Flere familier køber sig til privat fødselshjælp På få år er der opstået en sværm af private klinikker, der står klar til at hjælpe gravide og fødende.

Gravide kvinder og nybagte forældre betaler i stigende grad private jordemødre, fødeklinikker, sundhedsplejersker og ammerådgivere i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

De seneste ti år er antallet af privatpraktiserende jordemødre ifølge Jordemoderforeningen steget fra ganske få til cirka 100.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten mandag.

Samtidig oplyser Sygeforsikringen Danmark, at der på et år er sket en stigning på 13 procent i tilskudsbetaling til privat fødselsforberedelse, fødselshjælp, ammerådgivning og efterfødselssamtaler, ligesom flere sundhedsplejersker er blevet private.

»Vi ser et klart ryk mod private tilbud. Flere familier vælger at betale for at få den hjælp, de føler, de har brug for i en sårbar og udfordrende periode af deres liv«, siger Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen.

Mange steder er fødselsforberedelsen skåret ned til få timers auditorieundervisning med 50-100 par ad gangen, ligesom mange fødesteder sender flere og flere familier hjem få timer efter fødslen.

Ifølge Lillian Bondo er tilbuddene nogle steder så pauvre, at de ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg.

For eksempel fik hovedparten af de gravide tilknyttet Hvidovre Hospital gennem et års tid først tilbudt en individuel jordemoderkonsultation, når de var syv måneder henne i graviditeten.

Ifølge anbefalingerne skulle de også have haft konsultationer omkring 14. og 21. graviditetsuge.

I de tilfælde bør familierne få dækket private jordemoderkonsultationer af det offentlige, mener Lillian Bondo, som understreger, at mange offentlige fødesteder har gode tilbud til gravide og fødende.

Også foreningen Forældre og Fødsel mærker trækket mod private tilbud, blandt andet fordi flere familier ønsker besøg om aftenen eller i weekenden - eller oplever at have forladt fødegangen for tidligt.

Formanden for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Susanne Rank Lücke, fortæller, at mange unge familier i dag er meget ambitiøse, usikre eller drevet af ønsket om selv at vælge sundhedsplejerske og jordemoder.

Ulla Astman (S), formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, mener, at de private ydelser er folks frie valg:

»Det vigtige er, at alle familier kan være trygge ved det offentlige tilbud, som vi hele tiden arbejder på, siger hun.

ritzau