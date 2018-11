Cepos: Barselshotel er ren luksus

Da det forleden kom frem, at Rigshospitalet vil lukke deres barselshotel, startede lavinen med de klassiske velfærdsargumenter omgående. Lukningen »risikerer blandt andet at gå ud over de nybagte mødres amning«, advarede en jordemoder, og kommentatorer og politikere fra alle sider var ude og fortælle om, hvor »hul i hovedet« det var. Selv Liberal Alliances May-Britt Kattrup skrev, at det er »uanstændigt at sende kvinder hjem fire timer efter fødsel«.

Socialdemokratiet klandrede topskattelettelserne for tabet af dette uundværlige tilbud, mens Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige kaldte det en »vanvittig prioritering«, som kun sparede 0,04 promille af regionens svulmende budget på 43 milliarder kroner.

Men af en eller anden grund har ingen rigtig interesseret sig for det helt centrale spørgsmål: Hvornår skal andre betale for dit private forbrug? Barselshotellet er nemlig rent privatforbrug. Hvis der er faglige grunde til at holde de nybagte forældre på hospitalet, bliver de naturligvis ikke sendt hjem.

Og som for det meste andet privatforbrug, så er der et udbud, hvis der er efterspørgsel. Der findes faktisk private barselshoteller nær Rigshospitalet, så nybagte forældre kan booke et par dage på barselshotel, hvis de synes, at det er essentielt for glæden ved at få et lille barn.

Det private barselshotel koster selvfølgelig mere for forældrene, fordi de selv skal betale for alle omkostningerne. Men der vil altid være forældre, der fravælger barselshotellet på grund af prisen, uanset om prisen så er 150 kr. eller 5.000 kr. per nat. Og er det ikke forkert at bruge skattekronerne på middelklassens privatforbrug, når de alternativt kunne gå til kernevelfærd eller til at hjælpe de mest udsatte?

Sammenlignet med de andre omkostninger er prisen for et par dage på privat barselshotel i øvrigt marginal. Arbejdernes Landsbank vurderer, at et barn koster forældrene ca. 1 mio. kr. de første 18 år, og i den sammenhæng bør 5.000 kr. ikke afskrække nogen. Men ikke overraskende vil mange nybagte forældre hellere bruge pengene på noget andet, når de skal betale den fulde pris for barselshotellet.

Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at det er rarere, hvis andre betaler for ens glæder. Sådan har jeg det også selv. Og jeg har også forståelse for, at det kan føles utrygt at stå som nybagte forældre. Men der er altså ikke noget, der afholder nye forældre fra at tage et par dage på et barselshotel, hvis bare de selv betaler for det. Og helt ærligt. Kan pengene ikke bruges bedre?