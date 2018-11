Leila blev udskrevet to timer efter sin fødsel: Et barselshotel lyder måske som en luksus - for os var det en basal forudsætning for en god start på livet som familie

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

48 timer.

Det lyder ikke af meget, men det betød alverden for, at vi fik en bare nogenlunde sikker start på livet som en lille ny familie.

Den sikkerhed, vi oplevede igennem Rigshospitalet, er nu atter og helt ubegribeligt sat over styr for kommende familier, der skal føde på samme sted.

Lige om lidt lukker barselsafsnittet på Rigshospitalets patienthotel - den sidste mulighed for, at førstegangsfødende kan få et par dage i tryghed hos erfarne jordemødre. I stedet sendes de hjem efter efter fire timer.

Den besparelse er ikke blot uklog og kortsigtet. Nej, den udfordrer den grundlæggende ide bag vores velfærdssamfund: At vi som borgere er en del af et større kollektiv, et stort forsikringsselskab, hvor vi med en fornuftig arbejdsdeling passer på hinanden.

I mit eget tilfælde blev jeg efter en 36 timers hård fødsel af en lille stjernekigger indskrevet på barselshotellet 2 kilometer fra Rigshospitalet.

Vi nåede som så mange andre at oplevede det brutale i at blive gennet ud af fødestuen blot to timer efter, jeg havde født. De magtesløse jordemødre skulle veje hensynet til ventende gravide med veer over for vores behov som helt nybagte forældre. Et utaknemmeligt valg.

Tænk, at vi kræver af fagfolk, der har viet deres karriere til at hjælpe børn og familier til verden (til en relativt lav løn) , at de dagligt skal foretage valg, der udfordrer deres faglige integritet og arbejdsglæde. At vi gør velfærdsstatens front – sundhedspersonalet - til dem, der også skal tage skraldet for uansvarlige besparelser.

To timer efter, jeg havde født, sad vi så og kiggede på hinanden med stivnede blikke i en bil på Tagensvej på vejen mellem hospitalet og hotellet - som om vi havde et rumvæsen eller nogle andres barn med på bagsædet.

Men det gav tryghed at skulle videre i systemet. Kun to timer forinden havde jeg født, var blevet syet, havde kastet op af udmattelse.

Jeg var i øvrigt blevet kørt ned til bilen i en kørestol, fordi effekten efter rygmarvsbedøvelsen endnu ikke havde forladt mine ben. Kort sagt: Jeg kunne ikke gå, så måtte køres væk. Ligesom jeg ikke kunne stå og være den første til at klæde min søn på, da vi skulle forlade stuen.

Det måtte jordemoderen gøre mens min kæreste i hast pakkede vores ting sammen - fordi det skulle gå hurtigt. Men vi var heldige. Vi vidste, at vi skulle videre hen til trygge hænder. Hen til barselshotellet. Havde vi ikke haft den viden, var jeg uden tvivl gået i panik. Havde vi skulle sætte nøglen i vores egen dør på det tidspunkt, havde vi seriøst været ude at skide.

Det lyder som luksus at blive indlagt på et (barsels)hotel, fordi man har født et barn uden komplikationer eller meget særlige udfordringer.

Havde vi skulle sætte nøglen i vores egen dør på det tidspunkt, havde vi seriøst været ude at skide.

Men det er det ikke. Det er en basal forudsætning for en god start på livet som familie. På barselshotellet handler det ikke (kun) om dikke-dikke og træning i bleskift. Nej, her blev der sørget for, at jeg fik amningen i gang, jeg fik talt de voldsomme oplevelser igennem med en erfaren jordemoder, mens de stadig var i erindringen (så jeg måske tør gøre det igen en dag), ligesom min kæreste blev involveret i det hele.

Det sidste, kan jeg ikke se, var sket på samme måde, havde vi været hjemme alene og på bar bund. Et par dage senere var jordmødrene som en slags hotline afgørende for, at den lille blev tilset af en læge på et ret kritisk tidspunkt. Vi havde slet ikke vidst, at alt det var en mulighed hvis vi ikke havde været på barselshotellet.

Samfundsøkonomisk kan to dage i systemets hænder ikke være andet end en god investering. En foranstaltning, der forebygger senere udfordringer og kriser.