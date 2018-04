Treårigt projekt fastslår: Elcyklen får folk ud af bilerne Elcykler er ikke for de dovne, men får faktisk folk ud af bilerne, viser et stort forsøg, hvor 1.700 bilpendlere havde en elcykel til låns. Effekten fortsatte, efter at forsøget var slut.

Elcykler er ikke rigtige cykler, det er knallerter for de dovne. Sådan lyder fordommene ofte fra os cyklister, når vi gang på gang ser os overhalet af mødre på tunge ladcykler og ældre herrer i ubesværet høj fart.

Men fordommen er forkert. Elcyklen kan nemlig få rigtig mange pendlere ud af bilerne og ind på cykelstierne.

Her får de meget mere motion, end de ellers ville have fået, samtidig med at de sparer klimaet for CO 2 og vejene for trængsel.

Det er konklusionen på projektet ’Test en elcykel’ fra sidste år, hvor knap 1.700 bilpendlere fik en elcykel til låns på deres arbejdspladser. I 3 måneder skulle pendlerne cykle mindst 2 af ugens 5 dage på arbejde. Et år efter at de havde afleveret elcyklen tilbage, havde mange ændret vaner: 34 pct. var begyndt at pendle på cykel mindst 3 af ugens 5 dage. 20 pct. havde selv købt en elcykel.

Mange ved ikke, hvor bekvem og praktisk en elcykel er Anna Thormann Boesen, projektleder i Gate 21

Det gælder f.eks. Aase Pedersen, sekretær i Roskilde Kommune, der egentlig havde opgivet cyklen, fordi der er for mange bakker på vej til arbejde.

»Jeg havde været vant til at cykel og vant til at få clearet hjernen, før man skulle hjem til små børn, og den fornemmelse får man ikke i en bil. Så jeg savnede det«, siger hun.

Efter forsøget var hun så glad for oplevelsen, at hun købte sin egen elcykel – og solgte sin VW Polo for ikke at blive fristet til at tage bilen, når det regner.

Mange solstrålehistorier

Roskilde Kommune er 1 af de 8 kommuner, der deltog i projektet i perioden 2014-16. Og her er man overordentligt tilfreds med resultaterne.

»Der har været flere solstrålehistorier om, at folk var så glade for elcyklen, at de solgte deres bil nr. 2«, siger Trine Keinicke Sørensen, der er klimakoordinator i Roskilde Kommune.

Kommunen er efterfølgende fortsat med at udlåne 15 elcykler 3 måneder ad gangen til lokale borgere.

»Det skal få folk til at snuse til det her og overveje, om det var en løsning for dem, og forhåbentlig får ægtefællen og naboen også en tur«, siger hun.

Formålet er primært at sænke borgernes CO 2 -udslip, da en elcykel udleder under en tiendedel af en bil. Men det var ikke brugernes motiv. Det er primært, at de får motion, viser tallene fra undersøgelsen. De næststørste årsager var at få ’mere energi/overskud/stresse af’, derefter ’at få mere frisk luft’.

Undersøgelsen er et centralt indlæg i debatten om, hvorvidt elcykler er godt eller skidt i forhold til folkesundheden, da en teori går på, at elcyklerne lokker folk bort fra almindelige cykler, og dermed får de mindre motion end ellers.

Professor Lars Bo Andersen fra Syddansk Universitet hælder dog mere til, at elcyklerne sammenlagt er godt for folkesundheden – dels fordi de skubber nogle mennesker ud af bilerne, dels fordi folk med elcykler har det med at køre længere og hurtigere i gennemsnit.

»Det er min fornemmelse, at vi vinder mere, end vi taber med elcyklen, men vi mangler ordentlige data«, siger han.

Det er det offentlig-private partnerskab Gate 21, der stod bag ’Test en elcykel’. Og her handler det for projektleder Anna Thormann Boesen om at få ændret folks opfattelse.

»Mange ved ikke, hvor bekvem og praktisk en elcykel er. Udfordringen er, at den er dobbelt så dyr som en almindelig cykel, de ældre er bange for, om de kan håndtere den, og mange yngre synes, at den måske er usportslig, og at de burde køre på en almindelig cykel. Men det er fordomme. I Holland er elcyklen langt mere udbredt og bruges af alle«, siger hun.

Elcyklerne er dog ikke uden problemer. Blandt andet tyder tallene på, at de er involveret i flere alvorlige ulykker, og Havarikommissionen er lige nu i gang med at afdække problemet.

Samtidig lurer en ny type ekstrahurtige elcykler i horisonten, de såkaldte speed pedelecs, hvor motoren assisterer dig op til 45 km/t. Regeringen vil i en forsøgsperiode gøre dem lovlige på cykelstierne under stor protest fra trafiksikkerhedsorganisationer.