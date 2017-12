1813-telefon stadig langt fra mål om svar på 3 minutter Hovedstadens akutberedskab kom over juletravlheden med mange feberhede børn og mange forkølelser - nu er nytåret næste kritiske prøve. Ny udvalgsformand lover reform af 1813, så læger kommer i front. Som i resten af landet.

Det er slet ikke godt nok, når Region Hovedstadens akuttelefon 1813 i den travle juletid kun er godt og vel halvvejs til regionens mål om, at 90 procent af alle opkald skal besvares inden for tre minutter.

Det fastslår formand for regionens sundhedsudvalg, efter nytår, Christoffer Buster Reinhardt (K) og peger på, at det ifølge akutberedskabet var 52 procent af borgerne, som i julen kom igennem på under tre minutter. Lidt flere end sidste år.

»Men det er er ikke spor imponerende, når man tænker på, hvor langt fra målet, det er«.

Han gik til valg i november på at få 1813-telefonen til at fungere bedre - herunder få lægerne tilbage som dem, der først tager telefonen i stedet for sygeplejersker, som er frontpersonale i dag.

Kritik Rigsrevionen om 1813 Rigsrevisionen lavede tidligere i år en rapport om Region Hovedstadens akuttelefon 1813. Her står blandt andet: Rigsrevisionen vurderer, at Akuttelefonen ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt mål for ventetid og kvalitet. Undersøgelsen viser, at Region Hovedstaden har fastlagt 2 servicemål for, hvor hurtigt henvendelser til Akuttelefonen skal være besvaret. Det ene er, at 90 procent af opkaldene skal være besvaret inden for 3 minutter. Det andet er, at alle opkald skal være besvaret inden for 10 minutter. Akuttelefonen har i perioden 2014 - marts 2017 ikke indfriet servicemålene. I perioden februar-oktober 2016 var der dog en positiv fremgang i ventetiden, idet andelen af opkald, der blev besvaret inden for 3 minutter, steg fra 27 procent til 70 procent, og andelen af opkald, der blev besvaret inden for 10 minutter, steg fra 55 procent til 96 procent. Fra november 2016 til marts 2017 er andelen af opkald, der bliver besvaret til tiden, faldet til henholdsvis 43 procent og 78 procent. En væsentlig årsag til, at Akuttelefonen har haft udfordringer med at opfylde servicemålene, er, at Akuttelefonen i perioden 2014-2016 i gennemsnit har manglet 20 sygeplejersker. Vis mere

86 procent kom igennem indenfor ti minutter i juledøgnet. Heller ikke det er den konservative politiker tilfreds med. For regionens mål er, at alle skal have kontakt til et menneske i den anden ende af 1813-forbindelsen i løbet af ti minutter.

»Disse mål er faktisk ikke blevet overholdt en eneste måned, siden 1813 blev indført for fire år siden«, fastslår Christoffer Buster Reinhardt.

90 procent er tilfredse

3.700 borgere brugte 1813-telefonen i juledøgnet – otte procent flere end sidste år. Høj feber hos børn og virussygdomme er to af de hyppigste sygdomme.

Det er ikke imponerende. Christoffer Buster Reinhardt (K), formanden for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden efter nytår

Direktør for Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden, Freddy Lippert,forklarer, at sygeplejerskerne og lægerne har budt ind med ekstra timer i julen.

Flere borgerne har ringet til Akuttelefonen 1813 i løbet af julen sammenlignet med sidste år, og i alt har der været omkring 930.000 opkald til Akuttelefonen 1813 i 2017, fortæller han.

Cirka 50 procent, det vil sige mere end 450.000 opkald, blev i 2017 besvaret inden for mellem nul og tre minutter, forklarer Freddy Lippert. Han mener dog ikke, at det er ødelæggende for akuttelefonens image.

»Vi måler hver dag borgernes tilfredshed ved at sende en sms ud til 200 tilfældigt udvalgte borgere, som har været i kontakt med Akuttelefonen 1813 dagen før. Vi kan se, at 9 ud af 10 borgere er meget tilfredse med den hjælp, de har fået i julen. Også selv om der er lidt ventetid«, siger akuttelefonens direktør, der dog ville ønske, at flere opkald kunne besvares på tre minutter eller mindre.

»Men der er timer i juleferien, hvor vi modtager 300 opkald i timen, og selv med den bedste normering kan vi ikke nå at besvare alle de opkald på under tre minutter. Samtidig har vi også længere svartider på hverdage mellem jul og nytår, fordi borgerne ikke kan få fat i deres egen læge«, forklarer Freddy Lippert.

Servicemålene om hvor mange, der skal igennem indenfor de tre og de ti minutter, handler om den første kontakt med akutberedskabet, men er ikke nødvendigvis udtryk for, at der foreligger et svar indenfor de frister.

Nytåret truer

Akutberedskabet forventer over 3.500 opkald i løbet af nytårsdøgnet, hvor opkald om sygdom og skader besvares – med mindre det handler om akutte og livstruende tilstande, hvor man skal slå alarm på nummer 112.

Her er der indsat ekstra ambulancer og indkaldt ekstra mandskab. Nytårsaften er der spidsbelastninger for eksempel inden nytårsmiddagen og efter fyrværkeriet er skudt af.