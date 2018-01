Gravide skal have skræddersyet deres fødselsforløb Der er behov for at nytænke indsatsen på fødselsområdet, mener sundhedsministeren. Regeringen ønsker, at regionerne sikrer individuelle forløb for de gravide, så der bliver mere støtte til de mest sårbare familier.

Gravide skal fremover have større indflydelse på, hvor ofte de ønsker at mødes med en jordemoder, om de vil føde hjemme, på hospitalet eller på en klinik. Fremtidens fødselsforløb skal nemlig i højere grad være skræddersyede forløb, der passer til den enkeltes behov. De individuelle forløb skal blandt andet sikre, at sårbare gravide får mere støtte, end det sker i dag.

Alle gravide skal have mulighed for at spille ud med, hvad de har behov for Lillian Bonde, formand for Jordemoderforeningen

Sådan lyder en af fire målsætninger for fødselsområdet fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der i dag lancerer et nyt udspil.

»Der er behov for at styrke kvaliteten. Nogle gravide føler i dag, at de næsten bliver omklamret af sundhedsvæsnet, når de bliver gravide, fordi de bliver indkaldt til alt muligt. Andre ender ud med langvarige fødselsdepressioner efter et dårligt fødselsforløb. Der er børn, der får en en skidt start på livet, fordi familien ikke blev støttet tilstrækkeligt fra begyndelsen - og i de værste tilfælde ender det i brudte familier«, siger hun.

Udspil til fødselsområdet Fremtiden fødselsindsats skal fokusere på følgende fire områder: 1. Skræddersyede forløb, der sikrer individuelle behov. Styrket indsats overfor sårbare gravide. 2. Gode fødesteder, der sikrer, at alle kan føde i gode og trygge omgivelser. 3. Sundt arbejdsmiljø, der sikrer, at faglig ekspertise kommer fødende og nyfødte til størst gavn. 4. Bedre digital tilgængelighed, der skal frigive tid til den gravide.

Derfor skal gravide inddrages i planlægningen af fødselsforløbet, så ikke alle tilbydes samme antal konsultationer og samme type forberedelse til fødsel og familieliv.

Fødselstallet vil stige

Store årgange i den fødedygtige alder betyder, at Danmark frem mod 2026 vil opleve en stigning i fødselstallet på omkring 20 procent. Kurven vendte allerede for tre år siden, og de senere år har jordemødre og fødselslæger protesteret over forholdene på landets fødeafdelinger. Og de er blevet hørt, siger sundhedsministeren.

»Vi kommer fra en situation, hvor vi har reduceret antallet af fødesteder på grund af faldende fødselstal. Nu har vi den modsatte situation, og der er behov for at udvide kapaciteten. Der er situationer på fødeafdelingerne, som er gået ud over både de fødende og personalet«, siger ministeren.

Såvel Jordemoderforeningen som Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) bakker op om sundhedsministerens udspil, som de betegner som »godt« og »nødvendigt«.

»Der venter os den største generation i efterkrigstiden i de kommende år. Det er en glædelig ting. Men hvis ikke vi gør noget for at tilpasse fødselsområdet, bliver vores indsats overfor kommende forældre utilstrækkelig. I dag følger alle gravide i praksis det samme program, og det giver en social skævvridning. Ministeren kommer her med et udspil, der lægger op til at nytænke især svangreomsorgen«, siger formand for DSOG, Thomas Larsen.

Han understreger, at inddragelsen af de gravides ønsker til graviditet og fødsel ikke betyder, at gravide får frit valg på alle hylder.

»Nogen skal have mere i fremtiden, andre skal have lidt mindre. Sådan er det. Vi har øget tilbuddet til sårbare gravide de senere år, men det er slet ikke tilstrækkeligt«.

Formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, er også tilfreds.

»Vi har i årevis efterspurgt en politisk strategi for fødselsområdet. Nu kommer der for første gang ministerfokus på de udfordringer, der er på fødeafdelingerne, og vi tror på, at et stærkt politisk fokus kan være med til at sikre, at der faktisk kommer til at ske noget«, siger hun.

Regioner: Vi er klar

Det bliver regionernes opgave at sikre, at fødeafdelingerne er gearet til at tage imod de mange nye danskere, fastslår Ellen Trane Nørby. Og den opgave er regionerne parat til at tage på sig, svarer formand for sundhedsudvalget, Ulla Astman (S).

»Regeringens udspil ligger tæt op ad de overvejelser, vi har gjort os allerede. Vi er enige i, at der er behov for større differentiering og for, at vi tager os mere af de sårbare gravide«, siger hun.