Sundhedsplatformen har farlige fejl: Computerprogram ændrede på medicinen helt af sig selv Rendyrket sisyfosarbejde og farligt for patienterne i en travl hverdag, skriver læger i et katalog over fejl.

Da en sygeplejerske på Sjællands Universitetshospital i Køge skulle give den daglige medicin til en indlagt patient, kunne hun ikke finde ud af, hvilken medicin patienten skulle have.

I Sundhedsplatformen stod, at lægen havde ordineret to forskellige midler mod forhøjet blodtryk, som patienten selv skulle tage. I sygeplejerskernes system stod, at medicinen var sat på pause.

Patienten selv kunne ikke forklare det, og »ingen aner uråd, førend blodtrykket stiger faretruende«, og den vagthavende overlæge må tilkaldes.

Det er endnu et eksempel på, hvor farligt medicinmodulet i Sundhedsplatformen er, skriver en overlæge i en af mange beretninger om den manglende patientsikkerhed i Sundhedsplatformen, som er sendt til overlægerådet på hospitalet i Køge.

Her fortæller forskellige overlæger med forskellige eksempler, hvordan der med Sundhedsplatformen er indført arbejdsgange, der »enten er uhensigtsmæssige eller direkte udgør en risiko for patientsikkerheden«.

Fejl på fejl

De sjællandske overlæger mener, at Sundhedsplatformen har påført dem og sygeplejerskerne en »urimelig arbejdsbyrde og et urimeligt tidsspild«, når de skal sikre, at patienterne får den rigtige medicin.

Det kan ikke betegnes som patientsikkert, at et dysfunktionelt computerprogram ændrer min ordination

De beretter om meningsløst arbejde, der er »patientsikkerhedsmæssigt farligt i en travl hverdag«, og de betegner deres nye hverdag som belastet af rendyrket sisyfosarbejde.

En læge har oplevet, hvordan Sundhedsplatformen ændrede den ordination, han havde skrevet. »Det kan ikke betegnes som patientsikkert, at et dysfunktionelt computerprogram ændrer min ordination«, skriver lægen.

En anden skriver, at det er meget svært at holde styr på, hvad kollegerne har ordineret af medicin til en patient, der skal udskrives. Hvad er nyt, og hvad fik patienten i forvejen? »En klar forringelse«, skriver lægen.

En anden, der ambulant havde opereret en patient, forsøgte at tilpasse patientens smertestillende medicin. Det »viser sig at være noget af en opgave«, skriver overlægen, der uden held forsøgte at ordinere et middel og stoppe et andet. Uden held. Det endte med, at han ikke var klar over, hvad der stod på patientens medicinliste.

Sundhedsplatformen har heller ikke gjort arbejdet let for hjemmesygeplejerskerne, der tager ud med medicin til ambulante patienter.

De måler medicinen i milliliter, men Sundhedsplatformen oplyser doseringen i milligram. Det skaber »stor utryghed blandt hjemmesygeplejerskerne«, at de selv skal omregne, skriver en læge.

Og så er der en overlæge, der har opdaget, at Sundhedsplatformen ændrede hans ordination fra at give en tablet på 20 mg til 2 tabletter på 10 mg. »Det giver samme behandling, men det koster 4.000 kroner mere for patienten for en 6-måneders behandling«, skriver lægen.