Politiet bliver taget fra opgaven: Minister ændrer kontrollen med ulovligt tobakssalg til børn

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) strammer nu grebet om butikker, kiosker og supermarkeder, der ulovligt sælger tobak, alkohol og håndkøbsmedicin til børn og unge under de lovfastsatte aldersgrænser.

Styrelse tjekker røg Tilsyn med salg af alkohol, tobak og håndkøbsmedicin skal nu placeres i Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen skal kontrollere overholdelse af aldersgrænser ved salg.

Sikkerhedsstyrelsen skal ifølge regeringen fremover kontrollere, at aldersgrænserne bliver overholdt. Ellers risikerer butikkerne bødestraf. »Vi har konstateret, at håndhævelsen af regler, særligt i forhold til tobak, men også alkohol og håndkøbsmedicin, simpelthen ikke er stærk nok. Det har I jo også som avis dokumenteret i rigeligt omfang«, siger Ellen Trane Nørby med henvisning til Politikens artikler om tobakssalg til børn.

I dag er det politiet, der skal sikre, at loven bliver overholdt, men i 2016 blev der kun uddelt to bøder for ulovligt tobakssalg til børn, og i erkendelse af politiets andre og vigtigere opgaver tager regeringen nu konsekvensen og flytter tilsynsopgaven til Sikkerhedsstyrelsen.

»Vi skærper håndhævelsen, så kritikken af, at den ikke var reel, fordi politiet ikke havde nok ressourcer, stopper. Nu kommer der et reelt tilsyn«, siger hun.

Regeringen har en ambition om den første røgfri generation i 2030. En målsætning, de fleste eksperter har kaldt urealistisk uden yderligere politiske tiltag.

»Vi får nu en rækkevidde på tilsyns- og håndhævelsesopgaven, som bliver helt, helt anderledes bred og fokuseret end det, vi har i dag. Regeringens kraftige signal til detailhandlen er, at de regler, vi har om aldersbetinget salg, skal overholdes. Hvis ikke de overholdes, er der konsekvenser i form af bødestraf. Vi mener, at detailhandlen nu skal løfte sit ansvar, så løfter vi vores ansvar med håndhævelsen«, siger Ellen Trane Nørby (V), der forventer et øget antal bøder.

S: Kun lille risiko for kontrol

Opgaveflytningen er del af regeringens anden runde af udflytningen af statslige arbejdspladser, da to nye årsværk i Sikkerhedsstyrelsen skal betales af Ældre- og Sundhedsministeriet, når en lovændring er vedtaget. Ellen Trane Nørby understreger, at man ikke skal hæfte sig ved antallet, da Sikkerhedsstyrelsen allerede i dag har »et korps af efterhånden mange ansatte«, der dagligt kommer i detailhandlen. Den nye opgave kan tænkes ind i de løbende besøg, forklarer hun.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, er dog meget skeptisk over for den nye konstruktion og kalder det spil for galleriet, når sundhedsministeren ikke afsætter flere ressourcer til kontrolindsatsen.

»Det er jo ingenting, for pokker. Jeg tror simpelthen ikke på, at intentionen reelt er der i forhold til at få styr på det her område«, siger han.

»Prøv lige at forestille dig – hvad er sandsynligheden for, at der pludselig står en kontrollant fra Sikkerhedsstyrelsen, når den med to årsværk skal dække alle supermarkeder, kiosker og tankstationer i hele landet? Der er vist ikke nogen, der behøver at være bange for at få besøg«.

Den udlægning er Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, ikke enig i. Han modtager nyheden med begejstring og kalder det en »helt oplagt måde at styrke håndhævelsen på«, for selv om to årsværk lyder af lidt, mener han, at en fokuseret indsats kan gøre en forskel.

»Hvis man sammenligner med politiets razziaer for spritkørsel, er det jo ikke, fordi de er ude hele tiden. Men man ved, at risikoen for at blive taget er der, og det afholder mange fra at køre med promiller i blodet. Hvis man nu bruger begge årsværkene til at lave en stor indsats i seks uger for eksempel, tror jeg sagtens, det kan virke«, siger han.