På et hospital i Cambridge elsker de Sundhedsplatformen. Det tog dem tre år

På universitetshospitalet i Cambridge måtte de gå en del ondt igennem, efter at de i efteråret 2014 tog Sundhedsplatformen fra det amerikanske firma Epic i brug.

Aktiviteten faldt, hospitalet løb ind i alvorlige økonomiske problemer, som kostede to direktører deres jobs, og hospitalet blev sat under skærpet tilsyn.

Sagen kort Det nye it-system Sundhedsplatformen fra det amerikanske firma Epic har sat hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland i bakgear, ført til længere ventetider og fået overlæger til at sige op i protest. Systemet blev i oktober 2014 indført på Cambridge University Hospital, der oplevede lignende problemer, men nu har de overvundet dem.

Men i dag, godt tre år efter, er optimismen tilbage, fortæller Afzal Chaudhry, der er ledende overlæge og stod i spidsen for indførelsen af det nye it-system på Cambridge University Hospital 80 km nord for London.

»Der er sket en løbende forbedring. Efter tre år er de fleste afdelinger tilbage på den normale aktivitet. Nogle ligger over, nogle stadig lidt lavere. Samlet er vi der, hvor vi var før med en stigning i effektiviteten på 2 procent om året, og vores patientoplysninger er langt bedre end før. Det betyder, at vi tager os bedre af patienterne«.

Afzal Chaudry har netop været på besøg i København og Hillerød for at fortælle om sine erfaringer til ledelsen i Region Hovedstaden og Region Sjælland, som, 20 måneder efter at det amerikanske it-system blev taget i brug på de første hospitaler, stadig kæmper med faldende aktivitet, stigende ventelister, medicinproblemer og en stor utilfredshed blandt læger og andre ansatte.

Men det er problemer, som kan overvindes, mener Afzal Chaudhry.

»Jeg kan ikke se, hvorfor I ikke skulle opleve de samme forbedringer i Danmark, som vi har oplevet«, siger han.

Han vurderer, at det vil komme til at tage et år til halvandet endnu, før hospitalerne i hovedstaden og på Sjælland er tilbage på det normale niveau.

Dermed vil der være gået omkring tre år, før hospitalerne har overvundet det tilbageslag, som Sundhedsplatformen har medført, fordi lægerne i dag bruger langt mere tid bag computerne og derfor har mindre tid til at behandle patienter.

Patienternes reaktioner har været meget positive. Det gør dem trygge, når de kan se, at læger og sygeplejersker kan logge ind på computeren og med det samme se alle oplysninger om dem Afzal Chaudhry, ledende overlæge, der stod i spidsen for indførslen af det nye it-system på Cambridge University Hospital

»Vi brugte to år på at komme tilbage til det niveau, vi havde før«, siger Afzal Chaudhry. Han forklarer forskellen med, at man i Cambridge kun skulle indføre den nye elektroniske patientjournal på ét hospital. I Region Hovedstaden og Region Sjælland har man indført den på samtlige hospitaler i løbet af halvandet år.

»Vi kunne blive ved med at arbejde med at forbedre systemet på vores hospital, indtil problemerne var løst. I Danmark har man haft travlt med at indføre systemet på det ene hospital efter det andet. Nu er alle hospitaler på, og så kan man gå i gang med at forbedre systemet«, siger Afzal Chaudhry.

Fra papir til it

Cambridge University Hospital er et stort akuthospital, der også har højt specialiseret behandling af alvorlige sygdomme.

Indtil for få år siden havde hospitalet et gammeldags papirsystem, og ledelsen gik i 2011 i gang med at forberede en omstilling til et papirløst hospital, hvor alle ansatte hurtigt skulle kunne finde alle oplysninger om patienterne på de stationære eller bærbare computere.

Hospitalet afsatte 200 millioner pund – 1,7 milliarder kroner – til omstillingen, der også indebar indkøb af nye computere og andet hardware for næsten 1,2 milliarder kroner.

Senere skred budgettet med 20 procent, men det skyldtes ikke den elektroniske patientjournal fra amerikanske Epic, forklarer Afzal Chaudhry. Det var computerindkøbet, der blev for dyrt.

»Vi gik på i oktober 2016 og oplevede en række vanskeligheder«, siger han.