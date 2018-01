Datter af dement: »Lægen antydede, at jeg påduttede min mor en sygdom« Da Betina blev bekymret for sin mors symptomer på demens, begyndte en lang sej kamp med egen læge, der gang på gang afviste familien. Det endte med, at moren blev akut indlagt på psykiatrisk afdeling.

Mor og datter sad i venteværelset hos lægen en augustdag i 2013 på Frederiksberg. Datteren Betina, som ikke ønsker at stå frem med sit efternavn af hensyn til familien, havde en mistanke om begyndende demens hos sin mor. Men moren følte sig ikke syg, så efter datteren havde brugt flere måneder på at overtale sin mor til et lægebesøg, var dagen endelig oprundet.

»Jeg går kun med for din skyld. Det gør jeg altså. Kun fordi du siger det«, sagde moren flere gange, mens de spadserede fra forældrenes lejlighed til lægehuset. Datteren havde gennem længere tid lagt mærke til ændringer i morens adfærd.

En dag serverede moren ukogte, stenhårde kartofler for familien. En dag stoppede hendes bagværk med at hæve, fordi hun havde glemt at putte gær i. Regnskabet, som hun hjalp med til på det værested, hvor hun var frivillig, stemte ikke helt. Og hun begyndte at glemme sin taske overalt.

Tilbage i venteværelset var moren langt fra begejstret for situationen.

»Hun synes, det var åndssvagt og fjollet. Og hun synes, jeg gjorde en stor ting ud af noget, som ikke rigtig var det«, fortæller Betina, der i dag er 49 år gammel. Hendes mor er 84 år.

Da de endelig kom ind til lægen, forklarede Betina, at hun var lidt bekymret for morens adfærd. Hun fortalte om, at bollerne ikke hævede mere.

»Men det er jo ovnen. Det har jeg sagt til far, men vi bager ikke så tit, at vi gider at købe en ny ovn«, svarede moren.

Betina fortalte også om, at moren var stoppet med at være så aktiv på værestedet.

»Nej, men hvad havde du regnet med? Jeg går mod min 80. fødselsdag. Jeg har arbejdet, siden jeg var 12. Er det ikke rimeligt, at man drosler lidt ned med alderen«.

Lægen nikkede indforstået. Hun var helt enig i morens betragtninger.

Kort efter bad den praktiserende læge Betina om at forlade rummet, så moren kunne udføre en demenstest.

»Da jeg kom tilbage, forklarede lægen, at min mor havde scoret 28 ud af 30. Og det er helt fint. Din mor kunne ikke huske, hvad datoen er i dag. Og det kunne jeg heller ikke, sagde lægen«, fortæller Betina.

Hun er ikke ene om at føle sig afvist af den praktiserende læge i forbindelse med bekymring for demens. Alzheimerforeningen har lavet en analyse af flere end 1.100 samtaler, hvor pårørende eller demenspatienter har ringet ind til deres anonyme telefonrådgivning og nævnt ordet ‘læge’ i løbet af samtalen. Analysen viser, at hver 5. taler om, at lægen ikke lytter og ikke vil undersøge den pågældende, når de henvender sig med bekymringer om hukommelse eller tilsvarende symptomer på demens. I Betinas tilfælde kunne hun mærke, hvordan frustration og afmagt vældede op i hende, mens lægen affejede hendes bekymringer.

DEMENS Syge i Danmark Ca. 87.000 har en demenssygdom. 50.000 af dem har Alzheimers. Mellem 300.000 og 400.000 danskere er nære pårørende til en person med en demenssygdom. Antallet af demensramte er stigende. I 2040 forventes 150.000 danskere at have demens. Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

»Hun viste absolut ingen imødekommenhed. Lægen antydede, at jeg påduttede min mor en sygdom. På den måde fik hun skabt en følelse af, at jeg så spøgelser. At jeg gjorde min mor dårligere end nødvendigt. At det var mit behov. At jeg var en idiot. At min mor bare var en ældre version af sig selv«, fortæller Betina, som gik derfra med uforrettet sag.

»At sidde og sige alt det her til lægen, mens min mor sad ved siden af, var skrækkeligt. Det er en sindssyg barsk rolle at have som pårørende, for du skal faktisk sidde og udlevere din kone eller mor og fortælle dem, at de ikke længere er den samme. Det er virkelig frygteligt. Man føler simpelthen, man laver overgreb«, siger Betina.

På det tidspunkt følte hendes mor sig ikke syg. Hun synes egentlig bare, hun var ved at blive gammel.

Diagnose ved et tilfælde

En uge senere var moren på vej til fodterapeut, hvor hun skulle mødes med sin ægtefælle. Men inden hun nåede så langt, fik hun et blackout og mistede al fornemmelse af tid og sted. En venlig taxachauffør samlede moren op, og efter at hun havde vist ham sit sygesikringskort, kørte han hende hjem. Moren var oprevet og bange, og hendes mand skulle ikke bruge mange minutter på at overbevise hende om, at det krævede en tur til lægen.

»Hun var bange for, det kunne være en hjernetumor«, siger Betina.

Og fordi ønsket om at blive udredt denne gang kom fra moren selv, sendte den praktiserende læge hende videre til demensklinikken på Bispebjerg Hospital. Og her gik udredningen sin vanlige gang, og nogle mr-scanninger af hjernen afslørede, at den var god nok. Moren havde Alzheimer.

Moren kom i medicinsk behandling, og hjemme i den treværelses lejlighed fortsatte livet for det ældre ægtepar. Den første tid gik det fint, men i slutningen af 2015 begyndte moren at vise tegn på en depression. Hun lå i sengen og græd hele tiden. Derfor måtte Betina have fat på egen læge igen. Men det var udelukket at komme på hjemmebesøg, fik hun at vide. Og at få moren hen til lægen var også umuligt, vurderede datteren.

»Så vi var overladt til os selv igen. For alt går jo gennem egen læge. Lægen er den eneste, som kan hjælpe en videre i systemet, og hun svigtede os bare big time«.

Morens mentale tilstand blev værre og værre. Hun blev mere og mere anklagende og beskyldte faren og Betina for at konspirere og tale bag hendes ryg.

»Hold nu op, nogle eksorcistiske ting, der kunne komme ud af munden på hende«, siger Betina.