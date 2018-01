Sundhedsministeren: Ulovligt tobakssalg skal straffes hårdere

Der skal være mulighed for at slå hårdere ned på butikker, supermarkeder og kiosker, der gentagne gange bryder loven og sælger tobak til mindreårige.

Det fastslog sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på et samråd tirsdag eftermiddag på Christiansborg.

»Hvis nogen igen og igen og igen bryder loven, skal de kunne forbydes at sælge tobak i en periode. Men vi skulle gerne derhen, hvor de (detailhandlen, red.) overholder loven«, sagde ministeren.

Siden Politiken hver uge i seks måneder i 2017 dokumenterede et systematisk lovbrud, hvor unge 132 unge under 18 år kunne købe tobak i 221 butikker, har der været store politiske drøftelser af, hvordan man sikre, at butikker overholder loven.

I 2016 gav politiet kun to bøder i hele landet til butikker, der solgte tobak til mindreårige. Derfor besluttede sundhedsministeren for få uger siden, at Sikkerhedsstyrelsen fremover skal overtage kontrolopgaven med detailhandlen fra politiet, der dog fortsat skal udstede bøderne.

Sundhedsministeren oplyste på samrådet, at hun i løbet af foråret indkalder Folketingets partier til drøftelse af den nødvendige lovændring, så styrelsen får den nye kontrolopgave. Det er ved denne lovændring, at ministeren er klar til at se på, om straffene skal skærpes.

»Bødeniveau skal være af sådan en størrelse, at det afskrækker«, sagde hun også.

Ministeren oplyste, at hun forventer, at loven kan træde i kraft senest til januar 2019.

Danmark er det eneste nordiske land, hvor butikker ikke risikerer at miste retten til at sælge tobak, hvis loven overtrædes. Det skønnes, at omkring hver tiende 11-17-årig vil dø som følge af tobak.

»Tobak den største sundhedstrussel, vi har i vores samfund, og som vi udsætter vores børn og unge for«, sagde socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, der havde kaldt både sundhedsminister Ellen Trane Nørby og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i samråd.

Sundhedsordføreren fastslog, at »loven er klokkeklar«, men også, at det til nu risikofri lovbrud nok er en af de væsentligste årsager til, at det sker dagligt i hele landet. Derfor glædede Flemming Møller Mortensen sig også over udsigten til »en større reel risiko for, at detailhandlen bliver taget i lovovertrædelse end i dag«.

Han borede under samrådet dog flere gange i om de to årsværk, der nu tilføres Sikkerhedsstyrelsen med den nye kontrolopgave, er nok til at løfte så systematisk et lovbrud og afskrække detailhandlen.

»Loven skal kunne sanktioneres. Og vi skal diskutere, om der kan gøres mere«, sagde han og understregede, at han mener, at lovarbejdet skulle »gå i gang så hurtigt som overhovedet muligt«.