Over 100 patienter har fået recept på topskud Forsøg med tørret cannabis på recept er kommet fint i gang, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Prisen skal dog ned.

Efter en vanskelig start præget af modstand fra mange praktiserende læger er den fireårige forsøgsordning med rå topskud fra cannabisplanten til udvalgte patientgrupper nu endelig kommet på sporet.

Sådan tolker sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) nye tal, som hendes ministerium har trukket ud af sundhedsregistret Det Fælles Medicinkort.

Fra nytår til og med 29. januar har læger foretaget 131 ordinationer af medicinsk cannabis, der er omfattet af forsøgsordningen. Tallet dækker over, at ordinationerne er udstedt til 111 forskellige patienter, så nogle har altså købt flere bøtter med tørrede cannabisblomster. Nok så vigtigt set med ministerens øjne er det, at recepterne er udskrevet af i alt 53 forskellige læger.

»Vi har tidligere forventet, at omkring 500 patienter vil blive del af forsøgsordningen i løbet af det første år. Derfor understreger et tal på 111 patienter på en måned, at vi er kommet godt i gang. En del læger er allerede gået i dialog med deres patienter om behandlingen, som patienterne forhåbentlig oplever at have gavn af. Det er positivt«, siger Ellen Trane Nørby.

Et enigt Folketing vedtog før jul det lovforslag, der fra årsskiftet formelt satte gang i forsøget, hvor patienter med sklerose, rygmarvsskader og kroniske smerter samt patienter med kvalme og opkast efter kemoterapi kan få adgang til euforiserende cannabis i bøtter til at dulme deres symptomer. Meningen er, at patienterne skal lave te af blomsterne eller suge dampen fra opvarmet cannabis i en særlig fordamper. Rygning frarådes.

Skepsis på grund af manglende dokumentation

Ordningen er kontroversiel, da der ikke er samme dokumentation for effekt og bivirkninger som ved traditionelle lægemidler. Derfor har både Lægeforeningen og de praktiserende lægers faglige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin, været meget skeptiske over for ordningen. Sidstnævntes formand Anders Beich frarådede 1. januar landets praktiserende læger at udskrive rå cannabis til deres patienter, da der »mangler tilstrækkelig viden«.

»Når politikerne nu vil det her, så er det vigtigt at samle ordinationerne på så få læger som muligt for bedst at kunne indsamle erfaringer. Derfor kan vi ikke tilråde, at samtlige læger deltager. Nogle læger – eksempelvis smertelæger – har særlig viden om behandling med cannabis, og vi har ingen problemer med, at læger udskriver cannabis under forsøgsordningen, hvis de fagligt føler sig klædt på til det. Tallene siger imidlertid intet om, hvilke læger der skriver recepterne. Derfor er det svært at udtale sig om dem«, siger Anders Beich.

Flere patientforeninger har i ordningens første måned oplevet, at mange af deres medlemmer har fået et blankt nej fra deres praktiserende læge til at få en recept på cannabisblomster. Samlet set har Gigtforeningen og Scleroseforeningen fået flere end 200 af den type henvendelser. Sidstnævntes direktør Klaus Høm glæder sig på den baggrund over, at 53 forskellige læger har haft receptblokken fremme.

»Det lover rigtig godt for forsøgsordningen. Det tyder på, at lægernes principielle modstand mod at udskrive cannabis ikke er så entydig. Det er positivt, når nu et enigt Folketing står bag«, siger han.

Lige nu er der to typer cannabisblomster på det danske marked. De er begge importeret på Holland og sælges i bøtter med fem gram til 788 kroner - altså knap 160 kroner grammet. Tanken er, at med produkterne fra firmaet Bedrocan får patienterne en standardiseret vare med en kendt mængde af de psykoaktive indholdsstoffer, der i visse tilfælde kan dulme symptomer som smerter, kvalme og spasmer.