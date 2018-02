I Region Hovedstaden bliver dobbelt så mange overlæger ramt af smerter Hovedstadens overlæger lider dobbelt så meget af muskel- og ledsmerter som læger i resten af landet. Overlægeforeningen skyder skylden på Sundhedsplatformen.Regionen vil ikke afvise en sammenhæng.

I dag er en halv time foran computeren alt, hvad der skal til, før en skarp smerte breder sig fra Anni Skoven Bartholdys skulder og fortsætter ud i armen som en brændende fornemmelse, der giver hende føleforstyrrelser.

Smerterne har hun haft, siden hun som overlæge på Herlev Hospitals Smertecenter og senere på Rigshospitalets Smertecenter var blandt de første, der stod ansigt til ansigt med Sundhedsplatformen. Og hun er langtfra et enkelttilfælde.

21 procent af overlægerne i Region Hovedstaden har ofte eller hver dag smerter i muskler og led.

Det er næsten dobbelt så mange som i resten af landet, hvor 11 procent af overlægerne er plaget af smerter.

Det viser en ny landsdækkende undersøgelse foretaget af Overlægeforeningen, der har spurgt 5.947 medlemmer. I alt 2.736 svarede på spørgeskemaet.

Læger med smerter Overlæger med muskel- og ledsmerter ofte eller hver dag: 21 procent i Region Hovedstaden. 10 procent i Region Midtjylland. 13 procent i Region Syddanmark. 10 procent i Region Nordjylland. 9 procent i Region Sjælland. 5.947 overlæger i hele landet blev spurgt i april/maj 2017. 2.736 svarede, hvilket giver en svarprocent på 46,2. Rigshospitalet og Herlev Hospital indgår ikke i undersøgelsen, da spørgsmålet ikke blev føjet til deres arbejdsmiljøundersøgelse i tide.

»Det er påfaldende, at det tidsmæssigt og geografisk er sammenfaldende med indførelsen af Sundhedsplatformen. Derfor tolker vi det som overvejende sandsynligt, at lægernes gener skyldes overgangen til vores nye it-system«, siger Lisbeth Lintz, som er formand for Overlægeforeningen.

Region Hovedstaden anerkender, at Sundhedsplatformen kan være årsagen til overlægernes hyppigere muskel- og ledsmerter.

»Vi kan ikke afvise, at det skyldes it-systemet. Vi har indført en hel masse nye måder at arbejde på med det, og specielt her i opstartsfasen er man nok mere på computeren, end man måske vil være om et par år, når man har vænnet sig til de nye arbejdsrutiner«, siger Martin Magelund Rasmussen, hr-direktør i Region Hovedstaden.

Sundhedsplatformen blev taget i brug i maj 2016 på hospitalerne i Herlev og Gentofte og erstattede op mod 30 gamle it-systemer. Siden er det nye system rullet ud på resten af hospitalerne i Region Hovedstaden.

Undersøgelsen har netop til formål at klarlægge, om overlægernes arbejdsmiljø er blevet påvirket i forbindelse med overgangen til Sundhedsplatformen. Derfor har lægerne ikke foretaget en tilsvarende undersøgelse tidligere, så det kan påvises, om der er sket en stigning i antallet af smerteplagede læger, siden indførelsen af it-systemet.

Flere museklik giver smerter

Ifølge Overlægeforeningen er det dog ikke selve programmet, den er gal med, men derimod den ændring i brugen af computere, der er fulgt med.

I stedet for at læger dikterer til lægesekretærer som tidligere, er det nu i langt højere grad lægerne selv, der til deres store frustration skal ’klikke’ sig gennem patientjournalen via it-systemet. Det tager tid og kræver mange klik og længere tid foran tastaturet.

Overlæge Anni Skoven Bartholdy er da også overbevist om, at det er »den hysteriske mængde klik«, som er skyld i, at hun nu er »truet på sit arbejde«.

Hun mærkede hurtigt smerterne komme, da hun arbejdede på Herlev Hospital. Men et skift til Rigshospitalet, inden det fik indført it-systemet, hjalp. De ubehagelig jag i skulder, arme og hænder forsvandt, og hun kunne igen koncentrere sig om sine smertepatienter.

Da Sundhedsplatformen igen blev en del af Anni Skoven Bartholdys hverdag i forbindelse med Rigshospitalets overgang til it-systemet i november, blussede smerterne endnu en gang op. De blev gradvist værre, og tre måneder senere måtte hun lade sig sygemelde ude af stand til at arbejde på smerteklinikken.

Ensidigt gentaget arbejde

Lars Arendt-Nielsen, professor på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet, har forsket i smerter forårsaget af computerarbejde.

Ifølge ham er det netop ensidigt gentaget arbejde foran skærmen, der øger risikoen for at få muskel- og ledsmerter. Den slags smerter vil over tid blive værre, da nervesystemet bliver overfølsomt, og der derfor skal mindre til, før det gør ondt.