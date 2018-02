Gigantisk studie fastslår: Medicin mod depression virker Menneskesindet er mere indviklet, end vi aner, siger dansk professor, der kalder studiet »enestående«.

De 414.000 danskere, der får antidepressiv medicin, kan ånde lettet op. Deres medicin virker mod depression.

Effekten af den antidepressive medicin har ellers gennem årene været til voldsom debat, og medicinen har været beskyldt for både at være farlig og virkningsløs.

Onsdag blev den største samlede analyse af alle tilgængelige, troværdige depressionsstudier offentliggjort i et af verdens førende lægevidenskabelige tidsskrifter, The Lancet.

»Alle antidepressiva var mere effektive end placebo (virkningsløse kalktabletter, red.) blandt voksne med moderat til svær depression«, står der i konklusionen.

Antidepressiv medicin – og dets effekt Effekt af antidepressiv medicin varierer. Selv om ny metaanalyse påviser, at effekten og bivirkninger varierer, når mennesker ses i grupper, kan en borger have god effekt af et præparat, der i metaanalysen viser mindre effekt. Ingen skal derfor stoppe eller ændre en virkningsfuld behandling, trods studiets konklusion. Vi nævner indholdsstoffet på medicinen, ikke handelsnavnet. Læs indlægssedlen eller på medicinæske for at se din medicin. De mest effektfulde: agomelatin

amitriptylin

escitalopram

mirtazapin

paroxetin De mindst effektfulde: fluoxetin

fluvoxamin

reboxetin Kilde: The Lancet Vis mere

Et hold af britiske, japanske og amerikanske forskere har samlet 522 videnskabelige randomiserede, kontrollerede studier og sammenlignende studier, der tidligere har undersøgt medicinsk effekt ved moderat til svær depression blandt 116.477 forsøgspersoner.

Forskerne har via avanceret statistisk samlet konklusionerne fra de 522 studier til én samlet konklusion og når frem til, at antidepressiv medicin virker fra en tredjedel bedre end kalktabletter til dobbelt så godt.

Studiet er en milepæl

Denne form for studier kaldes en metaanalyse og er den mest tungtvejende form for videnskab, der findes. Det bruges til at »sætte to streger under resultatet og er den bedste form for evidens, vi har«.

Sådan siger Danmarks eneste professor i depression, dr.med., overlæge Poul Videbech, Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup.

Professoren kalder metaanalysen for »en milepæl og enestående«.

Der findes simpelthen ingen mirakelkure Professor Poul Videbech

»Det er en gigantisk metaanalyse, det største og bedste studie, der nogensinde er lavet på mit område world wide. Det opsummerer den enorme mængde erfaringer og studier, som forskere har frembragt gennem årene. Så nu har vi det mest solide grundlag nogensinde til at fastslå, at selvfølgelig virker antidepressiva, og vi kan endda adskille de enkelte stoffers effekt og bivikrningsprofil. Det er meget vigtigt«, siger Poul Videbech, der ikke selv har været involveret i studiet.

Forskerholdet har undersøgt, hvordan medicin versus kalktabletter reducerer patienternes symptomer fra depression målt på særlige depressionskalaer.

»Lidt poppet sagt får patienter, der tager medicin op til halveret deres depressionssymptomer. Det er altså virkelig meget værd, når man er syg. På den anden side, betyder det også, at de ikke nødvendigvis bliver raske. Men det er da dejligt, at de får færre trælse symptomer fra deres sygdom«, siger Poul Videbech.

Den danske professor kunne godt tænke sig, at effekten var endnu bedre og pointerer, at medicinsk behandling af depression aldrig bør stå alene.

»Derfor er det også godt, at vi har andre behandlingsformer, psykoterapi eksempelvis, som vi fint kan kombinere med medicin«, siger han.

Studiet har kun undersøgt behandlingseffekt i otte uger og siger derfor intet om effekten ved langtidsbehandling.

Debat består

Professor Carmine Pariante, der er talsperson for sammenslutningen af psykiatere i Storbritannien i Royal College of Psychiatrist, mener, at studier bør få stor indflydelse, da »det endelig må stoppe striden om antidepressiv medicin, da det tydeligt viser, at disse stoffer virker ved at løfte sindstilstanden og hjælper de fleste med en depression«, har hun udtalt til The Guardian.

Men debatten stopper nok ikke.

For et år siden blev der offentliggjort en større dansk forskningsgennemgang af den populære type depressionsmedicin SSRI, der vagte voldsom debat, da det konkluderede det modsatte af dagens studie.

De danske forskere fra Copenhagen Unit Trial afviste dengang, at SSRI skulle virke bedre end placebo.