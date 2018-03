England tilbyder gratis psykologhjælp: Danske politikere ønsker også lettere adgang til hjælp Angst, stress og depression rammer flere danskere. Derfor ønsker politikerne en gennemgang af den eksisterende psykologordningen. SF er klar til at hæve skatter og sikre gratis psykologhjælp.

Siden 2008 har briter med angst og depression kunnet få gratis terapi betalt af det offentlige.

Sidste år var flere end 900.000 mennesker i behandling, og man regner med, at op mod 1,5 millioner vil benytte tilbuddet i 2020.

Ordningen har bred politisk opbakning i Storbritannien og blev indført på baggrund af økonomiske beregninger, der viste, at det kan betale sig, fordi folk kommer tilbage på job og på sigt bruger færre sundhedsydelser, når de får hjælp til deres psykiske problemer.

Tilskud til psykologhjælp Din praktiserende læge og vagtlæge kan henvise dig til tilskudsberettiget psykologhjælp, hvis du opfylder et af 11 kriterier: Røveri-, volds- og voldtægtsofre Trafik- og ulykkesofre Pårørende til alvorligt psykisk syge personer Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge) Personer, der har forsøgt selvmord Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortområdet Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb Personer med let til moderat depression over 18 år Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og er mellem 18 og 38 år Vedr. 1-8: Henvisning skal normalt udstedes inden for seks måneder efter hændelse, der er årsag til henvisning. Dog senest 12 måneder efter. Vedr. 9-11: Uden tidsbegræning Der ydes højest tilskud til 12 konsultationer. Folk med angst, ocd og depression kan modtage tilskud til yderligere 12 konsultationer efter genhenvisning fra egen læge. Patient vælger frit mellem psykologer, der dog skal være tilmeldt overenskomst med regionen. Region yder tilskud på 60 procent af psykologens honorar. Egenbetaling er dermed på 40 procent. Egenbetaling er ved første konsultation 403,39 kroner og 336,36 kroner for de følgende konsultationer. Visse kommuner giver hel eller delvis dækning for udgiften, reglerne varierer. Private sundhedsforsikringer og visse fagforeninger har også mulighed for hel eller delvis dækning af psykologhjælp. Vis mere

I Danmark koster det rask væk i omegnen af 1.000 kroner for 45 minutters samtale med en psykolog.

11 udvalgte grupper – herunder personer over 18 år med depression, personer mellem 18 og 38 år med angst samt incest- og voldtægtsofre – kan få betalt 60 procent af regningen af det offentlige. Men egenbetalingen er stadig op mod 400 kroner per konsultation hos psykologen.

SF ønsker gratis psykologhjælp

Danmark bør kigge mod Storbritannien og indføre en lignende ordning til gavn for både det enkelte menneske og samfundsøkonomien.

Det mener SF's sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF), der er stor fortaler for gratis terapi, hvis den praktiserende læge mener, at det gavner patienten:

»Her og nu vil det selvfølgelig være dyrt, men konsekvensen af det system, vi har i dag, er, at alt for mange går alt for længe med psykiske problemer. Det er langt fra alle, der har råd til selv at betale for psykolog, heller ikke selv om man falder inden for en af de grupper, der kan få tilskud. Det er stadig dyrt for den enkelte. Og når folk ikke får den nødvendige hjælp, så ender det med at blive rigtig dyrt både menneskeligt og økonomisk for samfundet«, siger hun.

Kirsten Normann Andersen (SF) mener, at danske politikere generelt er for dårlige til at tænke i den langsigtede forebyggelse.

Der er ikke finansiering til alt, og ud fra de undersøgelser, der er lavet på området, er det langt fra entydigt, at det vil være en god investering Professor Jakob Kjellberg

»Det giver så god mening at tage problemerne i opløbet. Det vil også aflaste de psykiatriske afdelinger, så de får bedre mulighed for at tage sig af de tunge patienter. Det vil på alle måder være en god investering«.

SF er villig til i en periode at skrue op for skatten for at sparke initiativet i gang. Partiet forventer, at tilbud om gratis terapi bliver selvfinansierende i løbet af nogle år, når effekten slår igennem blandt andet i form af færre sygedage, færre uarbejdsdygtige og færre dyre patienter i psykiatrien.

Danskerne får det mentalt værre

Den Nationale Sundhedsprofil, der med svar fra 180.000 er det officielle Danmarks bedste bud på, hvordan befolkningen har det, dokumenterer, at vores mentale helbred får det værre og værre.

Mens 10 procent af danskerne havde dårligt mentalt helbred i 2010, er det nu steget til 13,2 procent. Eller 623.000 danskere. 25,1 procent har et højt stressniveau, og 30,0 procent har inden for de seneste 14 dage været plaget af ængstelse, nervøsitet, uro eller angst.

Alligevel er hverken Venstre eller Socialdemokraterne villige til at gå lige så langt som SF.

Sundhedsministeriet beregnede sidste år, at det vil koste 900 millioner kroner ekstra, hvis vi indfører gratis psykologhjælp mod angst og depression i en fireårig forsøgsperiode. Og kun under forudsætning af, at der ikke kommer flere patienter.

Går det som i England, hvor folk flokkes mod ordningen, vil samfundsudgifterne dermed blive endnu større alene til de to mentale lidelser.

Ifølge sundhedsordfører for Venstre, Jane Heitmann, arbejdes der i øjeblikket på en kvalitetsdatabase, så den nuværende psykologhjælp bedre kan følges.

Når den er klar, forventer hun, at Christiansborg vil »drøfte muligheder for psykologbehandlinger, herunder også tilskudsordningen«.

»Det er klart, at kan vi undgå eller reducere antallet af sygemeldinger og forhindre, at folk bliver uarbejdsdygtige – så skal vi arbejde i den retning. Det er spændende resultater, man har opnået i England, og kan vi i Danmark drage nytte af de engelske erfaringer, så er det bestemt en overvejelse værd«, siger hun.

Socialdemokrater bekymret over ulighed

Socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen mener, at det er fornuftigt, hvis flere psykologer kan afhjælpe på danskernes mentale udfordringer, da der mangler personale i psykiatrien.

»Vi har haft lidt udfordringer med at evaluere den nuværende psykologordning, hvor vi har villet se på, om terapiformerne er effektive nok. Men bakkes ordningen op og viser god effekt, så er vi positivt stemt over for, at vi skal se på, om flere skal kunne få hjælp«, siger han og understreger også, at økonomi spiller en rolle.

Socialdemokraterne hæfter sig også ved, at den nuværende tilskudsordning fører til øget ulighed i sundheden, da mange udsatte grupper og folk uden mange penge venter alt for længe med at søge professionel psykologhjælp, og det er dyrt for både den enkelte, familien og samfundet.