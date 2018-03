Kun tre er åbne for tilgang: Mangel på praktiserende læger i Hovedstaden »er stærkt bekymrende« Kun to læger i København og én på Frederiksberg modtager nye patienter.

Antallet af læger, som har lukket for tilgang i København og på Frederiksberg, er stærkt kritisk.

Ifølge de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er tilstanden så grel i hovedstaden, at hele 98,6 procent af de praktiserende læger i København og 97,9 procent af lægerne på Frederiksberg har lukket for tilgang, skriver TV 2 Lorry.

Det stemmer overens med data fra Sundhed.dk, som viser, at der lige nu blot er to praktiserende læger i Københavns Kommune, som har åbent for tilgang af nye patienter, mens der i Frederiksberg Kommune kun er én praktiserende læge, som netop nu kan tage imod nye patienter.

Og det er stærkt bekymrende, lyder det fra formanden for PLO-Hovedstaden, Karin Zimmer.

»Det har vi det rigtig dårligt med. Det er vores patienter, som kommer i klemme, når de ikke kan få en læge i deres nærområde. Det kommer til at gå rigtig meget ud over tilflyttere til de to kommuner«, siger hun til TV 2 Lorry.

Region Hovedstaden er den instans, som er ansvarlig for tildeling af ydernumre til lægepraksisser i både Frederiksberg og København.

Region Hovedstaden erkender, at der er et problem med lægemangel i de to kommuner.

»Der er ikke nok læger, som det ser ud nu. Det er en udfordring, som vi kæmper med og en problematik, vi tager meget alvorligt«, siger Qasam Nazir Ahmad, der er formand for Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng i Region Hovedstaden, til TV 2 Lorry.