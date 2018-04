Antistress: Nul intranet, nul kopimaskinesnak – men fokus på det, man er god til, og som er sjovt

»Vi bruger stort set ingen kræfter på det, man ikke er så god til. Vi dyrker det, man er god til, for det er oftest det, man er rigtig glad for at lave. De opgaver, man ikke er god til og ikke kan lide at lave, er det ledelsens opgave at sikre – at finde en medarbejder, der vil elske at udføre. Og så passe det hele sammen«, siger Ole Johnsen.

Billund Vand fik sidste år prisen som bedste offentlige arbejdsplads hos Great Place to Work.

Da Ole Johnsen fik opringningen med beskeden, var han lige midt i at vise Miljøstyrelsen rundt – og samtidig havde virksomheden 25 kinesiske borgmestre på besøg.

»Det, at vi er blevet sådan en god arbejdsplads, gør det nemmere for os at tiltrække rigtig dygtige medarbejdere, selv om vi ikke kan konkurrere på løn. Vi bruger det aktivt i vores markedsføring. Og når folk er glade for at være her, så yder de også deres bedste – det kan ses på vores resultater, og det rygtes ude i verden«, siger Ole Johnsen.

Hos Billund Vand spiser hele virksomheden fælles morgenmad, når der kommer en ny medarbejder, og den nye stiller sig op og fortæller lidt om sig selv – gerne personligt. Ikke hvad man kan – men hvem man er. Som ’jeg er gift og har børn, og jeg kan godt lide at stå på skøjter og spille trommer’, og sådan noget.

»Det er blevet en fast tradition, som man bliver advaret om ved ansættelsen«, siger Ole Johnsen.