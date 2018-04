Smøger til 90 kr. er det bedste våben mod unges rygning Markant dyrere cigaretter er det mest effektive våben mod unges rygning, viser ny rapport. Christiansborg drøfter i dag, om prisen skal hæves til 65 kr., men de færreste politikere er klar til mærkbart højere priser.

Cigaretterne skal koste 80-90 kr., hvis vi med videnskabelig garanti vil sikre, at børn og unge ikke begynder at ryge.

Sådan lyder konklusionen i ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, der har gennemgået al forskning på området.

Både røgfri hjem, en koordineret statslig indsats og særlige tobaksindsatser i skolerne er effektivt til at forebygge, at børn og unge ryger. Men ingen indsats er lige så effektiv som højere tobakspriser, der som den eneste indsats i rapporten scorer højt i både effekt og videnskabelig evidens for effekten.

»En prisstigning er den mest effektive indsats, man kan gøre. Det er så meget mere effektivt end alt andet«, siger dr.med. Jørgen Vestbo, der er formand for arbejdsgruppen bag rapporten og professor i lungemedicin.

Regeringen har en målsætning om en røgfri generation i 2030. Men intet tyder på, at målet kan nås, da antallet af unge rygere stiger i disse år.

»Bevidstløse oplysningskampagner forebygger ikke, men det gør højere priser. Det har vi sort på hvidt. Det er hyklerisk at tro, at det fører til en røgfri generation, hvis man ikke benytter sig af de metoder, som det er bevist har en virkning«, siger Jørgen Vestbo.

Pinligt billigt Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører (S)

Rapporten kommer samme dag, som et beslutningsforslag fra Alternativet om at forhøje cigaretprisen til 65 kr. skal førstebehandles i Folketinget.

»Vi håber på en øget erkendelse i de øvrige partier, i forhold til at vi skal gøre alt, hvad vi kan, så ingen børn og unge vælger at ryge. Vi ved, at prisen skal et godt nøk op, før det har effekt. Og vi ved fra andre lande som Norge, at højere priser virker. Derfor skal vi politisk sikre den højere pris«, siger Pernille Schnoor, sundhedsordfører for Alternativet.

Blå modstand mod højere priser

Meget lidt tyder dog på, at det vil ske i nær fremtid. Hverken Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti fra blå blok støtter nævneværdige prisstigninger på tobak.

Liberal Alliances sundhedsordfører, May-Britt Kattrup, er ikke vendt tilbage på Politikens henvendelse, men hun sagde for kort tid siden til DR, at afgifter ikke skal bruges til at regulere borgernes adfærd. At starte med at ryge er et personligt ansvar og ikke noget, som staten skal blande sig i, mener hun.

I rød blok er partierne klar til at hæve prisen på tobak. Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) siger, at tobak er »pinligt billigt«.

Alligevel kan han ikke svare klart på, om det store oppositionsparti mener, at prisen bør hæves markant eller ej, sådan som de øvrige røde partier mener.

Han har ellers i måneder knoklet for, at færre unge skal ryge, ved at lovet neutrale pakker, tobak under disken og så kritisere regeringen. Det vil han fortsat.

»Vi har en regering, der ikke handler på området. De siger, at vi skal have en røgfri generation i 2030, men der er ingen handlinger bundet op på det. Vi når aldrig målet, hvis ikke vi tager skeen i den anden hånd«, siger Flemming Møller Mortensen.

Få unge ryger i Norge

Norge har siden 1990 vist, hvordan markant øgede priser sænker unges tobaksforbrug. I dag koster en pakke cigaretter lige under 100 nkr. og kun 2 pct. i alderen 16-24 år ryger dagligt. For 12 år siden, da cigaretterne var billigere, var det 23 pct.

Trods de dyrere cigaretter har den norske stat alligevel fået en 90 pct. højere skatteindtægt i perioden, selv om det samlede forbrug er faldet, og andelen af smuglercigaretter og grænsehandelen med cigaretter er øget. Det skyldes, at staten tjener mere per pakke.