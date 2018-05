Kilde: Vidensråd for forebyggelse, 2015

Søvnekspert advarer: De fleste har vænnet sig til at sove alt for lidt Stress og skærme i soveværelset truer de vigtige nattetimer. Det påvirker det humøret, evnen til at omgås andre og helbredet. Søvn er lige så vigtig en sundhedsfaktor som kost, rygning, alkohol og motion, siger søvnvejleder Mikael Rasmussen.