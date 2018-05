Over 400 englændere er smittet med mæslinger i år Mæslinger spreder sig i England, til trods for at sygdommen egentlig skulle være elimineret i landet. I Danmark skal vi holde et vågent øje med, at tilslutningen til vaccinen ikke falder, lyder det fra Statens Serum Institut.

England er ramt af et udbrud af mæslinger, der er en af klodens mest smitsomme sygdomme. Mellem 1. januar og 9. maj i år har laboratorieprøver påvist 440 tilfælde af mæslinger fordelt over hele landet. Hovedstaden London er topscorer med 164 ramte.

Myndighederne peger på, at en for lav tilslutning til MFR-vaccinen mod børnesygdommene mæslinger, fåresyge og røde hunde er forklaringen på, at så mange englændere er blevet smittet med virusinfektionen. London er netop den region i landet, hvor den laveste andel børn får vaccinen.

Fakta Mæslinger Mæslinger er den mest smitsomme børnesygdom og skyldes smitte med virus. Sygdommen kan variere fra at være mild med udslæt og feber til en alvorlig sygdom med betændelse i hjernen. I de mest alvorlige tilfælde er mæslinger livstruende. I udviklingslande er mæslinger en vigtig årsag til dødsfald blandt børn. I Europa bliver hvert femte smittede barn indlagt på hospitalet. Kilde: Statens Serum Institut

Sygdommen kan i nogle tilfælde give svære komplikationer som hjernebetændelse, og som i meget sjældne tilfælde kan være dødelig. Det høje antal smittede englændere er knyttet til rejser til og fra lande i Europa, hvor der i øjeblikket er store udbrud af mæslinger. Det er for eksempel lande som Rumænien, Italien og Tyskland, hvor tilslutningen til vaccinen er endnu lavere.

»Vi ser de fleste tilfælde blandt teenagere og unge voksne, som ikke har fået deres MFR-vaccine, da de var børn. Det er her en vigtig påmindelse til forældre om at tage imod tilbuddet om at få vaccineret deres børn«, siger Mary Ramsay, der er læge og vaccinechef hos den engelske sundhedsmyndighed, Public Health England.

Udbruddet er sket, til trods for at verdenssundhedsorganisationen WHO for nylig har erklæret mæslinger for praktisk talt elimineret i England. Den status følger af, at risikoen for et udbrud er meget lav, men alligevel vil der fortsat komme tilfælde i miljøer, hvor tilslutningen til vaccinen er lav. Omkring 92 procent af engelske børn er vaccineret, at de tal skal helt op på 95 procent for at opnå den såkaldte flokimmunitet, der er forskernes udtryk for, hvornår risikoen for en egentlig epidemi kan undgås. Myndighederne opfordrer alle, der enten ikke har fået vaccinen eller måske er usikre på, om de har fået stikket i deres barndom, til at kontakte deres praktiserende læge og få det tjekket.

Fejlagtigt studie får en del af skylden

En generel skepsis over for vacciners påståede skadelige bivirkninger betyder, at mange forældre de senere år har fravalgt at lade deres børn få de beskyttende stik. I England kobles en del af denne skepsis med et studie, der i 1995 kædede MFR-vaccinen sammen med udviklingen af autisme. Studiet er siden blevet bortdømt, og det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Lancet, der oprindelig publicerede undersøgelsens resultater, trak artiklen tilbage i 2010.

I Danmark er der særligt i nogle miljøer forældre, som fravælger MFR-vaccinen. Men de bliver færre og færre. De nyeste tal for tilslutningen til vaccinen i 2017 viser, at 94 procent fik det første stik i 15-måneders alderen. Det er en stigning på tre procentpoint i forhold til året forinden. Det andet MFR-stik - der gives, når barnet er 4-5 år – har nu en udbredelse på 87-88 procent, hvilket er et hop på 3-6 procentpoint. Den høje andel vaccinerede børn er afgørende for at forhindre udbrud med mæslinger i Danmark, forklarer afdelingslæge, professor og ekspert i smitsomme sygdomme Anders Koch fra Statens Serum Institut.

»Vi er meget opmærksom på mæslinger i Danmark. Det lyder som en stille og rolig sygdom, men den er ekstremt smitsom og kan være i værste fald koste dig døden. Selv om mæslinger er elimineret i Danmark, kan vi aldrig undgå sporadiske tilfælde. Sidste år blev der blot anmeldt fire, hvor det i den foregående tiårige periode var omkring 17 årligt«, siger han.