Sundhedsstyrelsen svarer Politikens læsere, del 2: »Hvordan pokker kan Sundhedsstyrelsen så stå inde for at behandle kronisk træthedssyndrom med motion« Mange læser forstår ikke, hvorfor kronisk træthedssyndrom/ME skal behandles som en funktionel lidelse. De mener ikke, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan skade patienter med den sjældne lidelse.

Sundhedsstyrelsen vil sikre bedre hjælp til folk med uforklarlige sygdomme.

Det skønnes, at omkring 100.000 danskere er invalideret syge med voldsomme fysiske symptomer, uden lægerne aner hvorfor.

Lægerne kan hverken i blodprøver, røntgenbilleder, skanninger eller andre medicinske undersøgelser forklare patienters eksempelvis voldsomme smerter, træthed, besvimelser og mavetarmproblemer.

Sundhedsstyrelsen samler de mange lidelser under betegnelsen 'funktionelle lidelser', der dækker over en række diagnoser som fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom/ME, kronisk piskesmældsyndrom, irritabel tarmsyndrom/IBS.

Med en række nye anbefalinger ønsker Sundhedsstyrelsen, at der kommer bedre til mennesker med funktionel lidelse.

Men funktionel lidelse er en omstridt samlebetegnelse, som en del patienter og patientforeninger ikke ønsker hæftet på sig.

Funktionelle lidelser Samlebetegnelse for sygdomme, hvor man er belastet af fysiske symptomer og har svært ved at fungere i hverdagen, men hvor symptomer ikke kan tilskrives anden kendt veldefineret diagnose. Det er en tilstand, hvor hjerne og krop er overbelastede og ikke fungerer normalt. Årsagerne er multifaktorielle og udfordrer den klassiske opdeling mellem enten fysisk eller psykisk sygdom.

Politiken har derfor opfordret læserne til at spørge Sundhedsstyrelsen om funktionel lidelse. Det er væltet ind med spørgsmål fra mere end 40 læsere. Politiken udvalgte - som aftalt med Sundhedsstyrelsen - 20 spørgsmål, som vi har fået skriftlige svar på.

Mange af læserne har fokuseret på lidelsen kronisk træthedssyndrom/ME, som styrelsen mener er en funktionel lidelse, mens mange patienter mener, at det er en ren fysisk sygdom.

Omkring 15.000 lider af kronisk træthedssyndrom/ME af varierende grad.

Dette er anden af to artikler med spørgsmål og svar med svar fra overlæge Astrid Nørgaard, sektionsleder i Sundhedstyrelsen.

Hvorfor følger styrelsen ikke WHO?

I slutningen af 2011 sagde Søren Brostrøm, at “...Danmark følger WHO, når det gælder lister over sygdomme.” På denne sygdomsliste står blandt andet Kronisk træthedssyndrom/ME (G93.3) og Fibromyalgi (M79.7). Men Søren Brostrøm vil helst have sine egne betegnelser som fx ‘kronisk træthed’ i stedet for ME.

Han mener også, at patienter i stedet bør få en funktionel lidelse diagnose, som ikke er på WHO’s sygdomsliste.

Hvad har ændret sig, siden I ikke længere følger deres sygdomsliste?

»Diagnoser er primært et redskab til sundhedsfaglig kommunikation, dokumentation og forskning. I Danmark bruger vi normalt de diagnose-koder, som fremgår af WHO's diagnose-system, det såkaldte ICD-10. Men der er undtagelser, både tilføjelser og afvigelser, som er relevante i en dansk sammenhæng. Det gælder for eksempel koden for transkønnethed i det psykiatriske kapitel af ICD-10, som man ikke længere bruger i Danmark.

Vi er ved at undersøge, om det er muligt at indføre en neutral og ikke-stigmatiserende kode for funktionelle lidelser, da vi mener, at dette kan medvirke til en bedre håndtering af funktionelle lidelser, til gavn for patienterne. Man vil dog fortsat kunne bruge diagnoserne fra ICD-10«.

Bliver man fortsat gjort psykisk syg?

Hvilken diagnose får man nu, hvis man har kronisk træthedssyndrom/ME? En mental diagnose, selvom man er fysisk syg?

»For enhver diagnose er der nogle kriterier, der beskriver, hvornår det er relevant at bruge den. Det er op til den enkelte læge, der undersøger patienten, at vurdere, hvilken diagnose der bedst beskriver patientens tilstand. Hvis tilstanden stemmer overens med kriterierne for kronisk træthedssyndrom/ME, kan lægen vælge at bruge den diagnose.

Vi mener ikke, at funktionelle lidelser skal have psykiatriske diagnoser fremfor fysiske diagnoser, men derimod, at funktionelle lidelser skal ses, forstås og behandles ud fra en bio-psyko-social tilgang, hvor der er fokus på både psykiske, fysiske og sociale faktorer. Derfor er vi ved at undersøge muligheden for at indføre en neutral kode for funktionelle lidelser«.

Nej, USA fraråder ikke træning

Den amerikanske sundhedsmyndighed Centers for Disease Control and Pervention (CDC) har fjernet gradueret træning som en mulig behandlingsform og skriver nu på deres hjemmeside:

»Standard exercise recommendations for healthy people can be harmful for patients with ME/CFS«.

»ME/CFS may get worse after people with the illness try to do as much as they want or need to do. This symptom is known as post-exertional malaise (PEM)«.

Hvordan pokker kan Sundhedsstyrelsen så stå inde for at behandle kronisk træhedssyndrom/ME-patienter med netop gradueret motion, når CDC direkte advarer mod det?

»Der er stor forskel på gradueret træning målrettet mennesker med kronisk træthedssyndrom, og Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for fysisk aktivitet. Vi anbefaler ikke, at mennesker med kronisk træthedssyndrom skal træne i henhold til de generelle anbefalinger for fysisk aktivitet, men derimod at træningen skal tilpasses den enkelte.

Mennesker, som er invalideret af kronisk træthedssyndrom, er rigtig syge, de skal ikke bare gå i fitness-center. De har brug for, at en tværfaglig gruppe af læger og terapeuter undersøger dem så hurtigt som muligt. Og de skal have tilbud om forskningsbaseret behandling ud fra et individuelt helhedssyn, der blandt andet tager hensyn til den enkeltes behov, ressourcer og ønsker til indholdet af den fysiske træning. Og naturligvis i dialog – behandling er jo altid et tilbud, man taler om med sin læge.

CDC fråder ikke gradueret træning, men påpeger at det er muligt at anvende gradueret træning tilpasset den enkelte patient med kronisk træthedssyndrom«.

Kritik af PACE-studiet

Sundhedsstyrelsen fastholder, at gradueret motion er gavnligt for kronisk træthedssyndrom/ME-patienter og refererer til forskningsstudier, der er stærkt kritiseret af forskere verden over. Blandt andet PACE-studiet, der ændrede kriterierne for ’helbredelse’ midtvejs i studiet, og hvor nogle patienter, som fik det værre af behandlingen, blev erklæret raske. Desuden deltog ingen med svær ME med i studierne.

Hvordan forholder Sundhedsstyrelsen sig til den tvivlsomme evidens bag sin motionsanbefaling til patienter med ME?

»Vi har gennemgået det evidensbaserede grundlag for fysisk træning for Kronisk træthedssyndrom og dermed også PACE-studiet, som har været udsat for kritik, en kritik, som forskerne bag studiet har forholdt sig til.

Der findes videnskabelige undersøgelser som viser, at fysisk træning har positiv effekt hos mennesker med kronisk træthedssyndrom, men den har ikke helbredende effekt.

Grunden til, at man bør træne, er, at det kan forebygge et fald i fysisk formåen og dermed yderligere træthed. Der kan arbejdes med alle former for fysisk træning, hvor der startes forsigtig ud. Træningen bør tage udgangspunkt i patientens tilstand, behov, ressourcer og ønsker og den skal følges af vejledning og støtte i de situationer, hvor der er brug for det.

Det er vigtigt, at vi tilbyder denne mulighed til patienterne, eventuelt sammen med andre behandlingsmuligheder.

Vi hører nemlig også, at en del patienter oplever en forværring i trætheden, når de har trænet, og at de ikke bare kan træne ligesom alle andre – så det skal være et individuelt tilbud om en tilpasset form for træning.

Kronisk træthedssyndrom dækker over en vifte af tilstande, og det er vigtigt, at al behandling, man tilbyder patienten, er individuelt tilpasset«.