100 år med hiv: Fra abe-virus til vild panik og til sikker behandling Der er sket meget med hiv, siden virussen blev overført fra chimpanser til mennesker i 1920'erne og frem til i dag, hvor der ikke længere er smittefare ved at dyrke ubeskyttet vaginalt eller analt samleje, hvis blot den hiv-positive er i daglig medicinsk behandling.

1920

Fra abe til menneske.Det virus, der siden blev den globale hiv-pandemi, overføres fra chimpanser til junglebefolkninger i Centralafrika.

1920-1960

Langsom spredning.Smitte blandt mennesker går langsomt, da de ramte bor i isolerede samfund. Men hiv-virus spredes med årene til flere afrikanske lande.

1960-1970

Hurtig spredning. Urbanisering accelererer smitten i Afrika. Sygdommen kendes som slim disease og rammer både kvinder og mænd. Ingen kender årsagen.

1970-1972

Smitte i Vesten. De første amerikanske bøsser smittes på Haiti af gæstearbejdere fra Vestafrika med den virustype, der kort efter forårsager udbruddet i Vestens bøssemiljøer. Hurtig spredning blandt bøsser.

1981

Patient 1.Den første patient beskrives med en ny, ukendt virussygdom i USA. Der kommer pludselig høje forekomster af infektioner, usædvanlige kræftformer og afmagring blandt homoseksuelle mænd særligt i San Francisco og New York. Ingen medicin virker. Virus er spredt til Europa, der kort efter ser lignende patienter. Efter få år smittes stiknarkomaner også i stor stil.

1983

Virus dokumenteres. Françoise Barré-Sinoussi og Luc Montagnier påviser et hidtil ukendt virus hos aids-patienter og får i 2008 nobelprisen for deres opdagelse af hiv-virus. I midten af 1980’erne påvises hiv i en gammel blodprøve fra Belgisk Congo fra 1959. Den afrikanske forbindelse dokumenteres.

1985

Første hiv-test.Testen kan ikke påvise selve hiv-virus, men afslører antistoffer i kroppen.

1987

Lægemidler afprøves. Kræftmidlet zidovudin bliver som det første taget i brug mod hiv. Det blev forbudt i 1960’erne, da det var giftigt, men det giver kort virkning, da det hæmmer hiv-virus. De hiv-smittede får ekstreme bivirkninger, og virus udvikler resistens efter kort tid. Andre midler afprøves uden større held.

1994

Tilbageslag.Det dokumenteres, at medicinske behandlinger over tid mister effekt, da hiv-virus hver gang udvikler resistens, fordi virus muterer. De enkelte behandlinger holder kun effekten kortvarigt.

1996

Bedre behandling.Større viden om hiv-virus og nye lægemidler giver bedre behandlingsmuligheder.Kombination af 3-4 antivirale lægemidler dagligt kan nu holde virusdannelse effektivt nede, så resistens undgås, immunforsvar bevares, aids-sygdom forhindres, og prognosen for overlevelse dermed forbedres. Der ses nedgang i aids-dødsfald i de regioner, hvor behandlingen bliver tilgængelig.

2001

Fokus på fattige lande.FN danner en global fond, og fattige lande modtager midler til at behandle hiv. Medicinalfirmaer presses til at tillade kopiproduktion. I dag koster behandling under 600 kroner om året, og cirka 21 millioner ud af 37 millioner smittede i verden modtog i 2017 behandling. Årligt smittes 1,8 millioner.

2007

Præparater forbedres.De nye kombinationspræparater undgår resistens. Hiv-positive skal i dag tage medicinen hver dag, så udvikler virus sig ikke.

2015

Hurtig behandling virker. Et forskerhold fra Rigshospitalet påviser stor effekt ved hurtig opstart af behandling umiddelbart ved påvisning af hiv-smitte. På få måneder ændrer WHO og sundhedsmyndigheder verden rundt behandlingsvejledninger.

2018

Behandlede smitter ikke.Professor Jens Lundgren fra Rigshospitalet og hans forskerhold påviser i deres andet partnerstudie, at velbehandlede hiv-positive bøsser ikke smitter ved ubeskyttet analsex. To år tidligere viste et lignende studie, at smitte heller ikke blev overført ved primært ubeskyttet vaginalt samleje.

20??

Fremtiden. Forskere arbejder stadig på at opfinde en vaccine mod hiv, og en helbredende behandling til dem, der er blevet smittet.

Kilder: Professor på Rigshospitalet Jens Lundgren, WHO, Den Store Danske og Wikipedia