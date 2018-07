Patienter med kroniske smerter kan se frem til bedre hjælp 14 millioner kroner fordelt over fire år skal kulegrave og forbedre behandling af kroniske smerter, som en fjerdedel af danskerne over 16 år døjer med.

En politisk plan skal bidrage til et bedre liv for de mange danskere, der har ondt hver eneste dag. Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at afsætte 3,5 millioner kroner årligt gennem fire år til at afdække området for smertebehandling og udarbejde en national handlingsplan til gavn for den fjerdedel af den voksne befolkning, der lever med kroniske smerter. Pengene kommer fra en pulje på finansloven.

»Patienter med kroniske smerter oplever, at de ikke får tilstrækkelig hjælp i sundhedsvæsnet. De mangler en tovholder, der tager ansvar for, at de får den bedste behandling. Nogle mangler hjælp til at blive trappet ud af årelangt forbrug af stærk smertestillende medicin, mens andre føler, at de bliver stemplet som psykisk syge, når lægerne ikke kan finde en årsag til smerterne. Samtidig er der alt for lang ventetid på smerteklinikker«, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

Et centralt punkt bliver at få antal danskere i behandling med opioider bragt ned, da mange er afhængige af medicinen og tager den i årevis uden at få det bedre. Knap 170.000 danskere får morfinmedicinen i længere tid, selv om lægerne ifølge Sundhedsstyrelsen bør være yderst tilbageholdende med receptblokken. Knap 60.000 borgere havde sidste år fået morfinpræparater i mindst fem år, viser myndighedernes tal, og forbruget er højere end i andre nordiske lande.

Hvorfor er forbruget af piller så højt?

Afdækningen skal derfor komme med bud på årsager til det høje forbrug af smertestillende midler, give forslag til hvordan forbruget kan barberes ned, samt anvise andre veje i behandlingen end den medicinske. Den nationale plan skal således have »fokus på at styrke de ikke-farmakologiske tilbud«, som Sundhedsministeriet skriver i et notat. Blandt andet skal de praktiserende læger rustes bedre til at trappe patienter ud af langvarig medicinbrug.

Hos Socialdemokraterne bifalder sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen, at der bliver skabt et nationalt overblik over behandlingen af patienter med kroniske smerter. Men den helt store udfordring er ifølge S, at der i sundhedsvæsnet mangler kapacitet til at stille diagnoser og følge op på behandling og udtrapning. Ventetider på måneder og halve år på smerteklinikker er »helt uholdbart«, siger ordføreren.

»De 3,5 millioner kroner årligt forslår som en skrædder i helvede og opfylder slet ikke patienternes behov. Vi har diskuteret emnet i Folketinget under samråd, ligesom vi har haft besøg af smertelæger og klinikker, der har fortalt, at de ikke har kapacitet nok. Det samme siger de praktiserende læger. Der er brug for beløb i en helt anden størrelse, hvis dette problem skal løses«, siger Flemming Møller Mortensen.

Et skridt ad gangen, lyder det til gengæld fra Liselott Blixt. Såfremt afdækningen viser, at der er brug for penge til at afkorte ventelister, så er DF »klar til det«, lyder løftet fra DF’s ordfører. Hun understreger, at en bedre behandling af smertepatienter på den lange bane vil være en god forretning for samfundsøkonomien, da flere med kroniske smerter dermed vil kunne blive på arbejdsmarkedet i stedet for at få førtidspension eller anden overførselsindkomst.