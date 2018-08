Venstre-politiker: Giv normalvægtige børn 22.000 kroner Et politisk forslag fra regionspolitiker Jørgen Winther (V) om en økonomisk gevinst til normalvægtige børn har skabt stor debat.

»Jeg synes, at det er en god idé, hvis man siger, at når barnet skal konfirmeres, så får det 22.000 kroner skattefrit fra kommunen, hvis det har en normalvægt«.

Sådan lyder det fra politiker i Region Midtjylland, Jørgen Winther (V). Han vil med det politiske forslag komme problemet med overvægtige børn til livs på en anderledes måde.

»Vi skal lave incitamenter, så det er muligt, at børn får en interesse i at slanke sig eller bevare vægten«, siger Jørgen Winther (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Jørgen Winthers kone, Ulla Lægaard, der er børne- og ungdomspsykiater bakker op om forslaget

» Jeg har af og til børn, som jeg henviser til kommunen for ekstra støtte. Der er min erfaring, at kommunernes tilbud er for ringe. Det er sjældent, at de får den støtte, som de har brug for«, siger Ulla Lægaard.

Der spares flere udgifter i den anden ende

Hun og manden mener, at det årligt vil koste langt mindre at give gevinsten til de unge i konfirmationsalderen, set i forhold til omkostninger ved livsstilssygdomme som diabetes senere i livet.

»Man skal sætte det i forhold til, hvilke udgifter der spares i den anden ende. Det er af værdi for samfundet, at der bliver færre overvægtige. De koster rigtigt meget«, siger Ulla Lægaard.

Flere af Jørgen Winters (V) politiske kolleger er ikke så begejstrede for forslaget.

»Jeg synes hverken, det skal belønnes eller være en straf. Der må være andre måder. Hvad så med rygning og andre problematikker. Skal det så også belønnes? Det skal ikke motiveres gennem økonomi«, siger regionrådsformand Anders Kühnau (S).

Hvis en 13-årig knægt får at vide, at han om nogle år får 22.000 kroner, hvis han spiller noget mere fodbold eller tennis og ikke drikker saftevand, så kan forældrene hjælpe ham Jørgen Winther

Sundhedsordfører for SF Kirsten Normann Andersen er også imod tankegangen i forslaget.

»Jeg synes, at forslaget er noget pjat. Overvægt er et problem, vi skal gøre noget ved, men vi kunne bruge de her penge langt bedre andre steder. F.eks. til mere motion og bevægelse i skoletiden, bedre og sundere skolemad eller støtte til fritidsaktiviteter for socialt udsatte familier«, siger Kirsten Normann Andersen (SF) og fortsætter:

»Jeg kunne også frygte, at Jørgen Winthers forslag vil resultere i flere unge med spiseforstyrrelser«.

Jørgen Winther (V) mener, at pengegevinsten kan være et godt incitament for børn og familier til at komme ned i vægt.

»Hvis en 13-årig knægt får at vide, at han om nogle år får 22.000 kroner, hvis han spiller noget mere fodbold eller tennis og ikke drikker saftevand, så kan forældrene hjælpe ham. Familien kan arbejde sammen for, at drengen får de 22.000 kroner«, siger Jørgen Winther (V).

Jørgen Winther (V) fortæller, at forslaget ikke er endeligt færdigt. Der er flere ting, som endnu ikke er arbejdet ind i forslaget endnu.

Nogle unge mennesker er fra genetikkens side bare tynde. Hvad med dem

»Der har vi et stort problem, fordi ingen politikere vil give dem nogle penge, og vi får ikke noget ud af det. Og hvordan vi skal løse det, ved jeg ikke lige nu, siger Jørgen Winther (V).Det skal skatteeksperter og andre kloge mennesker hjælpe os med at regne ud«, mener Jørgen Winther (V).

Redaktionel kontakt:

tlf.: +4587424242

e-mail: rida@tv2oj.dk

**** DENNE ARTIKEL OG BILLEDMATERIALE ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF TV2 ØSTJYLLAND ****

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus Tophistorietjeneste:

- Forkortelser kan foretages i overensstemmelse med god citatskik.

- En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen ikke kan stå inde for.

- Det skal tydeligt fremgå, hvilket medie artiklen kommer fra. Ansvaret herfor ligger hos mediet, der videreudnytter indholdet - også hvor afsenderen måtte have glemt at inkludere kildehenvisning ved udsendelse.