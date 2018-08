DF vil af med Sundhedsplatformen og kræver jysk it-system på alle landets hospitaler Det handler om menneskeliv, og derfor skal der gøres noget nu, siger Dansk Folkeparti inden forhandlinger om sundhedsreform.

Regeringens faste støtteparti har endegyldigt mistet tålmodigheden med det udskældte it-system Sundhedsplatformen, der har bragt sygehuse øst for Storebælt i knæ.

Partiet vil bringe kravet om et fælles it-system for alle landets sygehuse ind i forhandlingerne om den storstilede sundhedsreform, som regeringen har bebudet her til efteråret.

»Det har været dybt frustrerende som sundhedspolitiker at være vidne til historier om kræftpatienter, der er døde på ventelisten, andre der ikke er blevet indkaldt, fejl i medicinering, rod med økonomien, læger som siger deres stilling op i protest og meget andet. Det er vi simpelthen nødt til at rette op på nu. Det er menneskeliv, det handler om«, siger Liselott Blixt, der er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti og samtidig formand for Folketingets Sundhedsudvalg.

Derfor bad Blixt på et møde i sidste uge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om at få lavet en hasteundersøgelse af, hvordan ét fælles it-system på alle landets sygehuse kan blive en realitet.

Øst for Storebælt benytter Region Hovedstaden og Region Sjælland sig af Sundhedsplatformen, udviklet af det amerikanske firma Epic, mens de tre øvrige regioner Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland har helt (syd og midt) eller dele (nord) af samme it-løsning, leveret af det danske firma Systematic.

Men Danmark er et for lille land til to forskellige systemer, siger Blixt. Derfor kræver hun undersøgt, hvilke omkostninger der er forbundet med at droppe Sundhedsplatformen og indføre det andet system - fra Systematic - i hele landet, samt hvor fremtidssikret en sådan løsning er.

Dansk Folkeparti har mistet tålmodigheden, efter at en opdatering af Sundhedsplatformen er blevet udskudt.

Den skulle have været taget i brug i november og blandt andet have løst problemer med medicineringsfejl, men de to sjællandske regioner har besluttet at rykke opdateringen tre måneder, så den passer bedre sammen med en opdatering af Landspatientregistret.

»Det er ikke særligt betryggende«, siger Liselott Blixt.

Men i en pressemeddelelse forleden bedyrede formand for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), at det er af hensyn til patienternes sikkerhed, at opdateringen bliver udskudt, da de ikke giver mening at undervise medarbejderne i et ufærdigt system. Det ville kræve større tidsforbrug foran computeren for lægerne, hvilket vil være »en udfordring for den samlede patientbehandling«.

Sundhedsplatformen har levet en omtumlet tilværelse på sygehusene i hovedstaden, på Sjælland og Lolland-Falster.

Aktiviteten er dalet, og ventelisterne vokset, fordi lægerne har brugt mere tid foran computeren end på at behandle patienter. Efter en rapport fra Rigsrevisionen fældede Folketingets statsrevisorer tidligere en hård dom over Region Hovedstadens implementering af systemet som »uprofessionel og kritisabel«. Det var dårligt forberedt, da hospitalerne tog it-systemet i brug, aktiviteten er dalet mere end forventet, og regionen har ikke opnået de ventede gevinster.

Men det er ikke ligetil for hospitalerne øst for Storebælt at droppe Sundhedsplatformen. Kontrakten med den amerikanske leverandør indebærer, at den tidligst kan opsiges med virkning fra december 2021. Og sker det, vil over to milliarder kroner være spildt, oplyste Region Hovedstaden tidligere på året. Ikke desto mindre kalder Dansk Folkepartis ordfører det »et stærkt krav« til de kommende forhandlinger at få et fælles it-system i hele landet.

»Selvfølgelig skal vi se på omkostningerne, og jeg ved godt, at vi ikke får et fælles nationalt it-system på sygehusene i morgen. Undersøgelsen er første skridt«, siger Liselott Blixt.