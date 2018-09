Rislende vand og grønne planter skal kurere københavnernes stress Stress skal forebygges med terapihaver, hvor Københavnerne kan få ro og natur midt i byen. 4,3 millioner kroner er netop afsat til projektet.

Luk øjnene og forestil dig et farverigt blomsterhav. Dine ører fanger lyden af et rislende vandløb og susende vind i grønne piletræer. Solen skinner, der er ro, og du befinder dig midt i København. I en terapihave.

Er det afstressende? Ja, siger eksperter.

Scenariet bliver snart en realitet. Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation har med budgettet for 2019 afsat 4,3 millioner kroner til en terapihave, som skal bygges i en af byens allerede eksisterende parker.

Tanken er, at terapihaven skal bruges til kommunens stressbehandlingsforløb, men også være åben for offentligheden.

»Vores studier viser, at folk, der er behandlet i en terapihave, kontakter deres læge mindre, end de gjorde, før de blev syge«, siger Ulrika Stigsdotter, professor i landskabarkitektur ved Københavns Universitet.

Naturen gør dig ikke rask, men...

Ulrika Stigsdotter forklarer, at en terapihave bruges til at behandle stress ved til at skabe et rum, hvor patienterne føler sig trygge.

For eksempel ved at hegne den ind eller plante mange træer, så patienten er afskærmet fra omverdenens opmærksomhed. At hoppe over et vandløb eller på andre måder udfordre balancen kan være den fysiske del af den psykologiske behandling af stress.

Naturen gør dig ikke rask i sig selv, men den kan hjælpe til mental restitution, hvor ens hjerne slapper af og får ny energi, Ulrika Stigsdotter, professor i sundhedsdesign, Københavns Universitet

For de københavnere, som ikke er en del af et behandlingsforløb, kan en terapihave give ro i en travl hverdag.

»Det er vigtigt, at man får mentale pauser, viser forskning. Der kan naturen være en ressource. Naturen gør dig ikke rask i sig selv, men den kan hjælpe til mental restitution, hvor ens hjerne slapper af og får ny energi«, siger Ulrika Stigsdotter.

København er dog ikke de første til at anlægge en terapihave. Kolding Kommune har i flere år brugt en terapihave som en del af antistressbehandlinger, ifølge Ulrika Stigsdotter med gode erfaringer.

I Hørsholm har Københavns Universitet en terapihave, som bruges til at forske på området. Derfor er den heller ikke åben for offentligheden.

Hver fjerde ramt af stess

Ifølge en regional sundhedsprofil fra 2017 har 16 procent af alle københavnere et dårligt mentalt helbred, mens hele 27 procent er stressede. Københavns Kommunes stressklinikker holder årligt 80 behandlingsforløb med 14 personer på hvert hold. Mere end 1.000 borgere benytter sig altså af kommunens tilbud.

Hvis det tal skal ned, skal københavnerne have mulighed for at finde ro og stilhed i byen, mener Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune.

»Det kan godt være et problem at finde ro i vores parker - især om sommeren - når man konkurrerer med store højtalere og folk, der griller. Der er langt til skov, når man bor i København. Derfor er det vigtigt for os, at man kan finde ro alligevel«, siger Sisse Marie Welling.

Det er endnu ikke bestemt, hvor terapihaven i København skal placeres.