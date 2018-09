Manden længe leve: Mænds bedre helbred og levealder øger kvinders trivsel Ældre har bedre helbred og lever længere, og mænd dør ikke i samme grad som før af livsstilssygdomme. Det øger trivslen hos kvinder, hvis alderdom ikke i samme grad er præget af ensomhed.

Inger Stagholt er 79 og har boet alene i over 20 år.

»Først døde den ene mand, så døde den anden«, siger hun og tager en slurk vand.

Inger Stagholt er ikke med til gulvøvelserne på Ældre Sagens tirsdagsgymnastikhold i Avedøre, der lige nu laver strækøvelser til Bamses Venners 'Vimmersvej'.

»For så kommer jeg nok ikke op igen. Jeg har to nye hofter jo«, siger hun og klapper på det ene lår.

Ligesom mange andre kvinder har Inger Stagholt overlevet sin partner – hun har endda overlevet to. Kvinder har længe haft en markant længere levealder end mænd, men nu haler mændene ind, både når det gælder levealder og et bedre helbred i de ekstra år.

Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Vive, som har kortlagt store mængder data om ældre fra 1997 til 2017. Rapporten viser, hvordan livsstilsændringer i forbindelse med især kost, rygning og motion slår igennem.

»Grunden til den bedre trivsel er i høj grad de ændringer i livsstil, som har præget udviklingen de seneste 30 år«, siger seniorforsker og ph.d. i psykologi Anu Siren, som står bag rapporten 'Ældres helbred, funktionsevne og livsstil'.

Før døde mændene

En af de store forandringer, rapporten kortlægger er, at mændene har haft gavn af den sundere livsstil på en måde, der afspejler sig i en stigende levealder.

»Mænd havde typisk livsstilssygdomme som diabetes og hjertesygdomme, hvor de ikke led af dem så længe, som kvinder typisk gør, men bare døde tidligere. Det gør de ikke længere lige så tidligt som før«, siger Anu Siren.

Og mens levealderen stiger, kommer der også flere gode år, viser kortlægning af de ældres helbred. I 1997 vurderede 63 procent af de 67-årige at have et godt helbred. I 2017 er andelen steget til 71 procent. For de 77-årige er de tilsvarende andele 53 procent i 1997 og 67 procent i 2017. For de 87-årige er andelen stort set uændret mellem 2002 og 2017, nemlig henholdsvis 52 og 53 procent.

Ifølge Danmarks statistik er levetiden nu 79 år for mænd og knap 83 år for kvinder. I 1990 var den 72 for mænd og knap 78 for kvinder. Det er altså især mænd, der har fået flere leveår. Den højere levealder for mænd betyder, at færre kvinder lever alene i en høj alder, hvilket igen kan have en positiv betydning for trivslen, viser rapporten.

»Det er interessant, hvor stor en rolle det spiller for kvindernes trivsel, at mændene lever længere. Kvinders alderdom har tidligere været karakteriseret af, at de levede alene. Det er måske ved at ændre sig, og det kan have en kæmpe betydning«, siger Anu Siren.

Det medgiver Annette Erlangsen, der er seniorforsker og programleder ved Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse, Drisp.

»Vi ved, at det har stor betydning for trivslen i alderdommen, om man bliver alene. Tab af partner kan især give dårlig trivsel. Det er noget, der ofte sker i de ældste aldersgrupper. Når man mister nogen, der har så stor betydning, går man igennem en sorgfase. Det kan risikere at udløse en depression og i værste fald føre til selvmord. Så længere tid sammen som par er ligesom ethvert tiltag til bedre livskvalitet positivt indvundet«, siger Annette Erlangsen, der har forsket i betydningen af ægtefællers død som årsag til selvmord blandt efterladte. De ældre har den højeste selvmordsrate af alle aldersgrupper.

Der vil fortsat være ensomme

Læge og lektor ved Center for sund aldring på Københavns Universitet Rikke Lund vurderer også udviklingen som positiv: